Viktoria Aschaffenburg verabschiedet Veit Klement in die USA

Regionalligist Viktoria Aschaffenburg muss zumindest in den kommenden Monaten auf Mittelfeldmann Veit Klement verzichten. Der 24-Jährige hat sich in die Vereinigten Staaten verabschiedet, wo er in Florida studieren und "College Soccer" spielen wird. Wann Klement von seiner Stippvisite über den großen Teich nach Deutschland zurückkehren wird, das steht derzeit noch nicht fest.
Der SVA verabschiedet - zumindest vorübergehend - Klement mit folgenden Worten: "Unsere #13 hat sich am Samstagnachmittag im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Memmingen von euch und uns verabschiedet. Veit studiert ab sofort an der Palm Beach Atlantic University und wird dort für das Soccer-Team "PBA Sailfish" auf den Platz gehen. Sobald der 24-Jährige in den Semesterferien zurückkehrt, wird er bei den Weiß-Blauen wieder mit dabei sein. Wir wünschen Veit eine tolle, erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Amerika!" Klement war für die Viktoria in der laufenden Spielzeit gegen Fürth II, Hankofen und Bayreuth im Einsatz und stand in diesen drei Partien jeweils in der Startelf.
Zugänge: Emirhan Delikaya (Kickers Offenbach), Emirhan Delikaya (Kickers Offenbach), Adrian Asani (FC Rot-Weiss Koblenz), Dusan Drakulic (SV Hummetroth II), Lian Akkus Rodriguez (FC Gießen), Benjamin Franz (TuS Mechtersheim), Maximilian Kohlert (SV Alemannia Haibach), Georgios Makridis (SV Darmstadt 98 (U21) II), Younes Azahaf (FC Rot-Weiss Koblenz), Henry Held (SV Darmstadt 98 (U21) II)
Abgänge: Clay Verkaj (SG Langstadt/Babenhausen), Tom Schulz (Sportfreunde Seligenstadt), William Herbert (SG Langstadt/Babenhausen), Berk Kocahal (SG Langstadt/Babenhausen), Arber Mrijaj (Ziel unbekannt), Danylo Barudi (Ziel unbekannt), Hamza Boutakhrit (Bayern Alzenau), Jan Stein (1. FC Lokomotive Leipzig), Matvey Obolkin (SC Wiedenbrück), Gianluca Schäfer (SV Alemannia Haibach), Danylo Barudi (DJK Hain), Cross Idahosa (Rot-Weiß Frankfurt), Luki Matondo (Türk Gücü Friedberg), Alen Camdzic (FC Victoria Rosport), Veit Klement (Palm Beach (Uni/USA))