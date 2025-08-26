Viktoria Aschaffenburg verabschiedet Veit Klement in die USA

Regionalligist Viktoria Aschaffenburg muss zumindest in den kommenden Monaten auf Mittelfeldmann Veit Klement verzichten. Der 24-Jährige hat sich in die Vereinigten Staaten verabschiedet, wo er in Florida studieren und "College Soccer" spielen wird. Wann Klement von seiner Stippvisite über den großen Teich nach Deutschland zurückkehren wird, das steht derzeit noch nicht fest.

Der SVA verabschiedet - zumindest vorübergehend - Klement mit folgenden Worten: "Unsere #13 hat sich am Samstagnachmittag im Rahmen des Heimspiels gegen den FC Memmingen von euch und uns verabschiedet. Veit studiert ab sofort an der Palm Beach Atlantic University und wird dort für das Soccer-Team "PBA Sailfish" auf den Platz gehen. Sobald der 24-Jährige in den Semesterferien zurückkehrt, wird er bei den Weiß-Blauen wieder mit dabei sein. Wir wünschen Veit eine tolle, erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Amerika!" Klement war für die Viktoria in der laufenden Spielzeit gegen Fürth II, Hankofen und Bayreuth im Einsatz und stand in diesen drei Partien jeweils in der Startelf.

Die Zu- und Abgänge des SV Viktoria in der Sommer-Transferperiode (Stand 26.08.)