Viktoria Aschaffenburg: Obolkin folgt Lockruf von Sascha Mölders

Neben Obolkin hat der Mölders-Klub zudem Fabio Riedl vom VfC Plauen unter Vertrag nehmen können. "Damit ist unser Kader komplett und die Planungen sind abgeschlossen. Wir haben alle unsere Wunschspieler verpflichten können und freuen uns darauf am Samstag bei der Saisoneröffnung mit dem Spiel gegen Arminia Bielefeld unsere Mannschaft für die Regionalligasaison 25/26 vorstellen zu können", lässt Wiedenbrücks Vorstand Karsten Köthemann gegenüber der vereinseigenen Medienabteilung wissen.



Bei der offiziellen Begrüßung der beiden auf der Homepage betont der SCW: "Wir freuen uns wie Teufel auf Euch und wünschen Euch den bestmöglichen Start bei uns und ihr ganz schnell in Wiedenbrück heimisch werdet!"



Aschaffenburg verliert damit viel Qualität und Perspektive auf der offensiven Außenbahn. Obolkin war in der abgelaufenen Saison ein belebendes Element der Viktoria-Offensive und kam in 32 Einsätzen auf fünf Treffer und bereitete vier weitere Tore vor. In den alles entscheidenden Relegationsduellen gegen den SC Eltersdorf stand er beide Male in der Startelf. Auf FuPa-Nachfrage möchte sich der SVA erst am Ende der Woche offiziell zum Abgang äußern.

Die bisherigen Zu- und Abgänge des SV Viktoria Aschaffenburg (Stand 02.07.)