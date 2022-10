Viktoria Aschaffenburg gegen SpVgg Unterhaching LIVE: Zieht Haching mit Sieg davon? 17. Spieltag der Regionalliga Bayern

Die SpVgg Unterhaching kann am heute Abend bei Viktoria Aschaffenburg die Tabellenführung in der Regionalliga ausbauen. Wir berichten im Live-Ticker.

München/Unterhaching – Viktoria Aschaffenburg und die SpVgg Unterhaching eröffnen am heutigen Freitagabend den 17. Spieltag der Regionalliga Bayern. Die Gäste aus der Münchner Vorstadt reisen als Favorit nach Unterfranken und möchten mit dem nächsten Sieg zumindest bis Samstag den Vorsprung auf Verfolger Würzburg auf sechs Punkte ausbauen.

Die Gastgeber tun sich in dieser Saison zu Hause schwer. Aus bisher acht Heimspielen hat die Mannschaft von Trainer Jochen Seitz nur elf Punkte geholt – Rang 17 in der Heimtabelle der Regionalliga Bayern. Auch am vergangenen Wochenende reichte es nicht für drei Zähler und die Viktoria musste sich mit einem Remis gegen den Abstiegskandidat Rain begnügen. Dementsprechend motiviert werden die Aschaffenburger sein, dem Spitzenreiter im Flutlichtspiel heute Abend ein Bein zu stellen.