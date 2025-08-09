Viktoria Aschaffenburg: Felix Magath neuer Sportvorstand

Der Verwaltungsrat des SVA hat einstimmig das Vorstandsteam des Vereins erweitert. Zu Marion Münz (Finanzen) und Ludwig Münz (Spieltagsorganisation) kommen mit sofortiger Wirkung Matthias Hartmann und Felix Magath in den Vorstand hinzu. Jürgen Rösch, bisher zuständig für den Bereich Marketing und Vertrieb, scheidet ab sofort wegen einer beruflichen Veränderung aus dem Amt aus, wird dem Verein aber bis zur Neubesetzung sowie zur geordneten Übergabe an den noch zu benennenden Nachfolger weiterhin unterstützend zur Verfügung stehen.

Mit Matthias Hartmann kehrt ein alter Bekannter in das Gremium zurück. Der 57-jährige Unternehmer war bereits in der Saison 2023/24 als Vorstand bei den Weiß-Blauen in der Verantwortung, hatte sich dann aber aus persönlichen und beruflichen Gründen zwischenzeitlich zurückgenommen. Der in Stockstadt am Main lebende Hartmann wird die Position des Vorstandsvorsitzenden bekleiden und plant die Einführung einer klaren Personal- und Handlungsstruktur. Die Erfahrung sowie die exzellente Expertise aus seiner langjährigen und erfolgreichen Spieler- sowie Trainerkarriere im In- als auch im Ausland bringt der gebürtige Aschaffenburger Felix Magath mit in das neu formierte Vorstandsteam. Der 72-Jährige wird als Sportvorstand die sportliche Entwicklung des Gesamtvereins vorantreiben und kehrt damit ehrenamtlich in seine Heimatstadt zurück.





Magath feierte sowohl als Spieler wie auch später als Trainer großartige Erfolge. Der gebürtige Unterfranke wurde unter anderem in seiner aktiven Zeit dreimal Deutscher Meister mit dem Hamburger SV und holte mit dem Nord-Klub zudem den Europokal der Landesmeister - der Linksfuß erzielte im Endspiel 1983 gegen Juventus Turin den Siegtreffer - sowie den Europapokal der Pokalsieger. Für die Nationalmannschaft absolvierte der Mittelfeldstratege 43 Einsätze, wurde 1980 Europameister sowie 1982 und 1986 jeweils Vize-Weltmeister. Als Trainer führte er den FC Bayern München 2005 und 2006 zum Double und wurde 2009 sensationell mit dem VfB Wolfsburg Meister. Seine letzte Station im Profibereich hatte Magath im Frühjahr 2022 als er Hertha BSC als "Feuerwehrmann" vor dem Abstieg in die 2. Liga rettete.





Marco Fecher (46) ist Leitender Angestellter für Human Ressources und seit einigen Monaten im Orga-Bereich des Nachwuchsleistungszentrums aktiv. Er wird zunächst beratend für die Bereiche Jugend und Vereinsorganisation zur Verfügung stehen und die Umstrukturierungsmaßnahmen maßgeblich mit gestalten.



