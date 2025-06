Viktoria Arnoldsweiler wird vom SV Eilendorf überlaufen

Nach ungefähr 60 Minuten war die Gegenwehr des Tabellenvierten Viktoria Arnoldsweiler gegen das beste Rückrundenteam der Fußball-Landesliga, den Fünften SV Eilendorf, gebrochen. Im Anschluss fielen innerhalb von gut 25 Minuten vier Tore für die Gäste, die allesamt das gleiche Muster hatten. Die Kleeblätter waren in der Defensivarbeit müde geworden und wurden von den jungen Stürmern der Gäste nach allen Regeln der Kontertechnik überlaufen und kassierten am Ende eine 1:6 Niederlage.

Der für den verhinderten Trainer Stephan Langen an diesem Sonntag eingesprungene Ersatzcoach Stefan Möthrath hatte selbst kaum eine Erklärung für den Leistungsabfall der Viktoria. „Einigen Spielern wurden heute Grenzen nach einer intensiven Saison aufgezeigt, so dass das Ergebnis zum Ende hin alles andere als auf eine gute Performance hindeutet. Dabei waren wir in der ersten Halbzeit und zu Beginn nach der Pause noch gut in der Partie. Doch das 1:3 hat dann die Beine noch schwerer gemacht und die Mannschaft einbrechen lassen“, analysierte Möthrath.

Dabei begann das Match ausgeglichen. Nach der ersten guten Gelegenheit der Gäste erzielte Emirhan Duvahan bereits nach drei Minuten das 1:0 für die Kleeblätter, nachdem Marvin Krischer vorher den Pfosten getroffen hatte. Diese Führung hielt allerdings nicht allzu lange, denn bereits in der 8. Minute glich Yannik Younga nach einer Ecke per Kopf zum 1:1 aus. In der 15. Minute war es dann erneut die Viktoria, die die Führung hätte erzielen können, doch Kapitän Alex Hürtgens Schuss aus 16 Metern knallte gegen die Querlatte. Beide Teams wollten unbedingt ein offensives Spiel praktizieren, was die Eilendorfer dann in der 20. Minute mit einem klassischen Konter über die linke Seite und Hereingabe von Kian Soleimankhani mit dem 2:1 durch Orestis Kollias belegten.