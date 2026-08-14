Viktoria Arnoldsweiler startet nach Abstieg den nächsten Neuaufbau

Ein 7:1 Kantersieg am letzten Spieltag reichte nicht aus um in der Landesliga noch die Klasse zu halten. – Foto: Rocco Bartsch

Bei Viktoria Arnoldsweiler beginnt ein neues Kapitel. Der einstige Mittelrheinligist musste in der Saison 2025/26 den nächsten Rückschlag verkraften und stieg aus der Landesliga in die Bezirksliga ab. Dabei fehlte am Ende lediglich ein Punkt zum rettenden Ufer. Nach zwei Abstiegen innerhalb kurzer Zeit soll nun vor allem eines gelingen: wieder Ruhe, Stabilität und Kontinuität in Mannschaft und Umfeld zu bekommen.

Auch die bisherige Vorbereitung spiegelt diesen Prozess wider. In sechs Testspielen gab es drei Siege und drei Niederlagen. Kalkbrenner bewertet die bisherigen Wochen entsprechend zurückhaltend. „Die Vorbereitung läuft bisher eher durchwachsen“, sagt der Trainer. Gleichzeitig seien sämtliche Trainingseinheiten und Testspiele als Teil eines längeren Entwicklungsprozesses zu verstehen. Schließlich müsse sich ein völlig neu zusammengestellter Kader zunächst finden.

Trainer Dirk Kalkbrenner macht deshalb deutlich, dass in Arnoldsweiler derzeit nicht vom direkten Wiederaufstieg gesprochen wird. Vielmehr steht die Entwicklung einer nahezu komplett neu zusammengestellten Mannschaft im Mittelpunkt.

„Es gab zum wiederholten Male innerhalb von zwei Jahren einen nahezu komplett neuen Kader zu besetzen“, erklärt Kalkbrenner. Die beiden Abstiege sowie personelle Veränderungen auf wichtigen Positionen im Vereinsumfeld hätten ihre Spuren hinterlassen und in den vergangenen Jahren einige Probleme verursacht.

Für die Viktoria ist diese Situation keineswegs neu. Bereits zum wiederholten Mal musste innerhalb von nur zwei Jahren ein Kader nahezu vollständig neu aufgebaut werden. Eine Entwicklung, die nach Ansicht des Trainers eng mit den schwierigen vergangenen Spielzeiten verbunden ist.

Umso wichtiger ist es für die Verantwortlichen nun, nicht ausschließlich auf kurzfristige sportliche Ergebnisse zu schauen. Vielmehr soll eine Grundlage geschaffen werden, auf der der Verein wieder nachhaltig aufbauen kann.

Platz 13 als Minimalziel

Entsprechend zurückhaltend formuliert Kalkbrenner die sportlichen Erwartungen für die kommende Bezirksliga-Saison. Von einer sofortigen Rückkehr in die Landesliga ist keine Rede. „Für uns zählt nur der Neuaufbau und die dauerhafte Stabilität im Umfeld und Kader wiederherzustellen“, betont der Trainer.

Das Minimalziel ist klar definiert: Platz 13. Damit soll zunächst der Verbleib in der Bezirksliga gesichert werden. Mindestens genauso entscheidend ist für Kalkbrenner allerdings die Entwicklung seiner neuen Mannschaft. Nach den turbulenten vergangenen Jahren wäre bereits eine Saison mit sportlicher und personeller Konstanz ein wichtiger Schritt für die Viktoria. Der Verein möchte vermeiden, erneut in einen Kreislauf aus großen Umbrüchen und sportlichen Rückschlägen zu geraten.

Kalkbrenner sieht mehrere Teams im Rennen um den Aufstieg

Andere Mannschaften sieht Kalkbrenner im Kampf um die Spitzenplätze deutlich weiter. Die Bezirksliga 3 schätzt er insbesondere im oberen Tabellendrittel als stark besetzt ein. Mehrere Vereine hätten ihren Kader noch einmal verstärkt. Für den Trainer gibt es einen größeren Kreis von Mannschaften, die sich Hoffnungen auf den Sprung in die Landesliga machen dürfen. „Den Aufstieg werden Viktoria Birkesdorf, Horremer SV, SV Lövenich/Widdersdorf, TuS 08 Langerwehe und Alemannia Lendersdorf unter sich ausmachen“, prognostiziert Kalkbrenner. Dabei rechnet er allerdings nicht damit, dass es ausschließlich bei diesen fünf Mannschaften bleibt. „Natürlich wird ein Überraschungsteam dazukommen, Kandidaten gibt es einige“, ergänzt er. Die Viktoria selbst zählt Kalkbrenner bewusst nicht zu diesem Kreis. Zu groß waren die Veränderungen der vergangenen Jahre, zu grundlegend ist der aktuelle Neuaufbau.

Stabilität statt großer Versprechen

Damit geht Arnoldsweiler mit einer völlig anderen Ausgangslage in die neue Saison als noch zu früheren Zeiten, als die Viktoria regelmäßig höherklassig vertreten war. Der Name mag weiterhin mit Mittelrheinliga-Fußball verbunden sein, die aktuelle Realität heißt jedoch Bezirksliga und Neuaufbau.

Nach dem denkbar knappen Landesliga-Abstieg mit nur einem Punkt Rückstand auf das rettende Ufer richtet sich der Blick deshalb nicht zurück, sondern nach vorne. Für Viktoria Arnoldsweiler geht es in der kommenden Spielzeit weniger darum, verlorenes Terrain möglichst schnell zurückzuerobern. Zunächst soll ein Fundament entstehen, das den Verein langfristig wieder in ruhigeres Fahrwasser bringt.