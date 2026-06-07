Viktoria Arnoldsweiler: Bitterer Abstieg trotz 7:1-Siegs

Eines von sieben Toren, die Arnoldsweiler am Sonntag erzielte. In der Fußball-Landesliga kommen vorerst keine weiteren hinzu. – Foto: Manfred Heyne

Viktoria Arnoldsweiler steigt aus der Fußball-Landesliga ab. Erfolg gegen Glesch reicht nicht.

Es hat nicht gereicht: Die Viktoria aus Arnoldsweiler erledigte in der Fußball-Landesliga, Staffel zwei, zwar ihre Hausaufgaben, da der SV Helpenstein jedoch ebenfalls siegte, müssen die Kleeblätter den bitteren Gang in der Bezirksliga antreten. Das abschließende 7:1 gegen das bereits abgestiegen Team aus Glesch-Paffendorf geriet so zur Nebensache.

„Es ist ein schwerer Tag, weil wir extrem viel investiert haben“, sagte Arnoldsweilers Trainer Stephan Langen nach dem Abpfiff. Und er ergänzte: „Dass es am Ende so knapp nicht reicht, ist bitter, und das haben die Mannschaft und die Leute hier im Umfeld auch nicht verdient.“

Die Ausgangslage war klar. Arnoldsweiler musste das um vier Treffer schlechtere Torverhältnis gegenüber dem SV Helpenstein egalisieren, der zudem seine Partie gegen den SV Eilendorf nicht gewinnen durfte.

Kalte Dusche

Die erste kalte Dusche gab es in Arnoldsweiler nach wenigen Sekunden. Glesch spielte einen ersten Ball in die Tiefe, die gesamte Arnoldsweiler Hintermannschaft befand sich noch im Tiefschlaf, und Tom Storch schob zur Gästeführung ein.

Die Heimelf ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und schaltete den Vorwärtsgang ein. Nach einer Ecke klärte Glesch, das erneut größtenteils mit Spielern der Reservemannschaften aus der Kreisliga angetreten war, zunächst noch auf der Linie klären, Fabian Schnitzler setzte aber entschlossen nach und erzielte den Ausgleich.

Maruyama Shogo (12.) und Lukas Stradza (23.) stellten mit sehenswerten Distanzschüssen auf 3:1. Trotz etlicher weiterer Chancen blieb es dabei bis zur Pause.

„Natürlich haben wir in der Halbzeitpause mitbekommen, wie es auf dem anderen Platz steht (4:1 für Helpenstein, d. Red.). Das wurde einem zugetragen, egal, ob man es wollte oder nicht“, räumte Stephan Langen ein. Die Hoffnung sei da schon nicht mehr groß gewesen, den Klassenerhalt zu schaffen. Und dennoch habe man seinen Teil der Mission Klassenerhalt erfüllen wollen. Sprich: Etwas fürs Torverhältnis zu tun.

Und das machte seine Mannschaft. Yasar Brüning (46.) nach Flanke von Baran Kilic und Samson Sayongo (49.) mit einem abgefälschten Schuss aus rund 16 Metern trafen früh nach Wiederanpfiff, vom Gegner kam nach vorne so gut wie gar nichts mehr.

So gingen die Blicke der Zuschauerinnen und Zuschauer nur noch zur Partie Helpenstein gegen Eilendorf.

Da sich dort nicht mehr viel tat, war nach 90 Minuten (Leonel Shei Kengwa traf in der 83. Minute und Lukas Stradza in der 88.) und dem 7:1 der Abstieg besiegelt.

In der kommenden Saison geht es für Viktoria Arnoldsweiler also wieder in der Bezirksliga um Punkte. Zuletzt war das in der Saison 2007/08 der Fall.

Die weiteren Partien:

Verlautenheide - Uevekoven 2:1: 1:0 Baslanti (19. Foulelfmeter), 2:0 Hircin (65.), 2:1 Jansen (72.), Bes. Vork.: Baslanti (Verlautenheide) verschießt Foulefmeter (18.)

Fliesteden - Lich-Steinstraß 4:2: 0:1 Körfer (6.), 1:1 Geimer (43.), 1:2 Hess (49.), 2:2 Geimer (55.), 3:2 Kremer (53.), 4:2 Uhlemann (83.)

Schafhausen - Raspo Brand 2:1: 0:1 Achterberg (9.), 1:1 Henkens (79.), 2:1 Grafen (89.)

Breinig - Teveren 1:0: 1:0 Leo Engels (56.)

Zülpich - Hürth 4:1: 1:0, 2:0, 3:0 Ohrem (28., 38., 40.), 4:0 Berekoven (69.), 4:1 Fiegen (84.)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de