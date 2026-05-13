 2026-05-12T12:35:39.633Z

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Viktoria Anrath plant weiter mit Steinmetz und Schmitz

Viktoria Anrath setzt in der Kreisliga A Krefeld-Kempen weiter auf Daniel Steinmetz und Sven Schmitz: Das Trainerduo bleibt auch in der Saison 2026/27 verantwortlich.

von red/Viktoria · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser
Anraths Trainer Sven Schmitz (l.) und Daniel Steinmetz.
Anraths Trainer Sven Schmitz (l.) und Daniel Steinmetz. – Foto: Viktoria Anrath

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Vik. Anrath
Sven Schmitz
Sven Schmitz
Daniel Steinmetz
Daniel Steinmetz

Viktoria Anrath hat eine wichtige Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen. Wie der Verein mitgeteilt hat, bleiben Daniel Steinmetz und Sven Schmitz auch in der Spielzeit 2026/27 Cheftrainer der ersten Mannschaft. Damit setzt der Klub seinen eingeschlagenen Weg fort und vertraut weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie.

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Die Entscheidung kommt in einer Phase, in der Anrath sportlich erneut eine gute Rolle spielt. Die Mannschaft um Kapitän Finn Zischewski steht fünf Spieltage vor dem Saisonende mit 54 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Der Verein bewertet die bisherige Runde auch deshalb positiv, weil das Team trotz erheblicher Verletzungsprobleme konstant geblieben ist. Hinzu kam eine erfolgreiche Pokalreise, die erst kurz vor dem Halbfinale endete.

Trainerduo hebt Gemeinschaft hervor

Steinmetz und Schmitz begründen ihre Zusage vor allem mit der Entwicklung innerhalb der Mannschaft und des Vereins. „Wir haben verlängert, weil uns vor allem die Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft und im Verein überzeugt“, wird das Trainerduo in der Vereinsmitteilung zitiert.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sei es gelungen, junge Spieler einzubinden und daraus ein stabiles Kollektiv zu formen. „Unsere Mannschaft steht mittlerweile auf und neben dem Platz für eine starke Identität, was sich auch in den Zuschauerzahlen bei Heim- und Auswärtsspielen widerspiegelt“, erklären Steinmetz und Schmitz weiter.

Auch die Zusammenarbeit im Trainerteam wird als wichtiger Faktor genannt. Man arbeite eng und vertrauensvoll zusammen und verfolge die gleichen Ziele. „Die Entwicklung insgesamt zeigt, dass wir mit unserer jungen Mannschaft nach dem Umbruch auf dem weiterhin richtigen Weg sind. Darauf sind wir stolz und genau diesen Weg wollen wir weitergehen“, heißt es von den beiden Trainern.

Vorstand sieht klares Signal

Auch der Vorstand um den 1. Vorsitzenden Peter Nielsen und Geschäftsführer Fabian Ix begrüßt die Vertragsverlängerung. Für den Verein sei es ein klares Ziel gewesen, mit dem Trainerduo weiterzuarbeiten. „Es war unser klares Ziel, mit Metzi und Sven zu verlängern, und so freuen wir uns sehr, mit ihnen in die nächste Saison zu gehen“, teilt der Klub mit.

Der Vorstand hebt dabei nicht nur die sportliche Arbeit hervor, sondern auch das Engagement der beiden Trainer für den Gesamtverein. Steinmetz und Schmitz würden die Mannschaft von Saison zu Saison konstanter und stärker machen, außerdem lebten sie Werte wie Loyalität und Gemeinschaft vor.

„Die beiden zeigen in beeindruckender Weise, was man mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles erreichen kann. Deshalb sind wir sehr stolz, dass beide weiterhin Bock haben, den gemeinsamen erfolgreichen Weg weiterzugehen, und blicken mit Freude auf die weitere Zusammenarbeit“, heißt es weiter.

Für Viktoria Anrath ist die Verlängerung damit mehr als nur eine Personalie. Der Verein setzt auf Stabilität, eine junge Mannschaft und ein Trainerduo, das den eingeschlagenen Weg weiter begleiten soll.

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