Viktoria Anrath plant weiter mit Steinmetz und Schmitz

Steinmetz und Schmitz begründen ihre Zusage vor allem mit der Entwicklung innerhalb der Mannschaft und des Vereins. „Wir haben verlängert, weil uns vor allem die Gemeinschaft innerhalb der Mannschaft und im Verein überzeugt“, wird das Trainerduo in der Vereinsmitteilung zitiert.

Auch die Zusammenarbeit im Trainerteam wird als wichtiger Faktor genannt. Man arbeite eng und vertrauensvoll zusammen und verfolge die gleichen Ziele. „Die Entwicklung insgesamt zeigt, dass wir mit unserer jungen Mannschaft nach dem Umbruch auf dem weiterhin richtigen Weg sind. Darauf sind wir stolz und genau diesen Weg wollen wir weitergehen“, heißt es von den beiden Trainern.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren sei es gelungen, junge Spieler einzubinden und daraus ein stabiles Kollektiv zu formen. „Unsere Mannschaft steht mittlerweile auf und neben dem Platz für eine starke Identität, was sich auch in den Zuschauerzahlen bei Heim- und Auswärtsspielen widerspiegelt“, erklären Steinmetz und Schmitz weiter.

Vorstand sieht klares Signal

Auch der Vorstand um den 1. Vorsitzenden Peter Nielsen und Geschäftsführer Fabian Ix begrüßt die Vertragsverlängerung. Für den Verein sei es ein klares Ziel gewesen, mit dem Trainerduo weiterzuarbeiten. „Es war unser klares Ziel, mit Metzi und Sven zu verlängern, und so freuen wir uns sehr, mit ihnen in die nächste Saison zu gehen“, teilt der Klub mit.

Der Vorstand hebt dabei nicht nur die sportliche Arbeit hervor, sondern auch das Engagement der beiden Trainer für den Gesamtverein. Steinmetz und Schmitz würden die Mannschaft von Saison zu Saison konstanter und stärker machen, außerdem lebten sie Werte wie Loyalität und Gemeinschaft vor.

„Die beiden zeigen in beeindruckender Weise, was man mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles erreichen kann. Deshalb sind wir sehr stolz, dass beide weiterhin Bock haben, den gemeinsamen erfolgreichen Weg weiterzugehen, und blicken mit Freude auf die weitere Zusammenarbeit“, heißt es weiter.

Für Viktoria Anrath ist die Verlängerung damit mehr als nur eine Personalie. Der Verein setzt auf Stabilität, eine junge Mannschaft und ein Trainerduo, das den eingeschlagenen Weg weiter begleiten soll.