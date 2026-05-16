Viktoria Anrath empfängt die Profis von Borussia Mönchengladbach

Auf Viktoria Anrath wartet ein ganz großes Spiel. – Foto: Verein

Am Freitag, 22. Mai, erwartet Fußballfans auf der Donkkampfbahn in Anrath ein ganz besonderes Highlight: Um 18 Uhr trifft die Erste Mannschaft von Viktoria Anrath in einem Freundschaftsspiel auf die Bundesligamannschaft von Borussia Mönchengladbach.

Die erste Mannschaft von Viktoria Anrath spielt aktuell eine sehr gute Saison in der Kreisliga A Kempen/Krefeld und belegen drei Spieltage vor Saisonende mit 54 Punkten einen starken vierten Tabellenplatz.

„Für unsere Mannschaft und den gesamten Verein ist dieses Spiel natürlich ein absolutes Highlight“, betont das gleichberechtigte Trainerduo Daniel Steinmetz und Sven Schmitz. Auch der 1. Vorsitzende Peter Nielsen freut sich auf das besondere Ereignis: „Wir freuen uns auf das Zusammenkommen von Fans, Freunden und Unterstützern des Vereins. Dieses Spiel ist nicht nur für Viktoria Anrath, sondern für die gesamte Stadt Willich etwas Besonderes.“