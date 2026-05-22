Viktoria Anrath empfängt Borussia Mönchengladbach zum Test

Borussia Mönchengladbach zu Besuch in Anrath – Foto: Daniel Bender

Hoher Besuch für den SC Viktoria Anrath. Am Freitagabend erwartet der A-Kreisligist auf der Donkkampfbahn, die seit einiger Zeit zu diesem Event extra frisch aufpoliert wurde – in der Regel bestreiten die Anrather ihre Spiele auf dem daneben liegenden Kunstrasenplatz –, den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der vergangenen Samstag die Saison trotz des versöhnlichen 4:0-Abschlusses gegen Hoffenheim mit einem eher enttäuschenden 13. Platz abgeschlossen hat. Angepfiffen wird um 18 Uhr.

Für die Viktoria selbst lief in der Kreisliga A die Spielzeit wie erhofft. Zwei Partien vor Saisonende belegt sie Platz vier. Das ist etwa so, wie im vergangenen Sommer angepeilt. Ein Jahr vorher war es Platz fünf und davor acht und 12. Eng verbunden mit dem Aufschwung neben großer Kontinuität, Ruhe im Verein und Vertrauen auf den eigenen Nachwuchs ist das Trainergespann Daniel Steinmetz und Sven Schmitz – beides Ur-Anrather. Schmitz mischt trotz seiner 38 Lenze noch mit, vor allem, wenn Not am Mann ist oder der Spielstand seine Kopfballwucht und körperliche Präsenz braucht. Steinmetz war auch dreimal als Einwechselspieler dabei. Beide haben kürzlich ihre Verträge um ein Jahr verlängert und wollen weiter für positive Schlagzeilen sorgen.

Weil der Anrather U17-Trainer Sven Hesseling bei der Borussia zum Betreuerstab gehört, kam diese überraschende und eher ungleiche Begegnung zustande, schließlich liegen sieben Klassen zwischen den beiden Teams. Dass diese auch in die Kosten geht – in der Regel beginnt bei Klubs dieser Größenordnung das Antrittsgeld locker im fünfstelligen Bereich, in diesem Fall Nachbarschaftssympathie eingeschlossen –, wurde von den Viktoria-Verantwortlichen abgesegnet. Gerade am linken Niederrhein hat die Borussia eine große Fansbase, weshalb die Anrather mit einer großen Resonanz, sprich guten Einnahmen, rechnen. Über 2000 Karten sollen, so war zu hören, schon abgesetzt sein.

Bester Vollstrecker mit 22 Treffern ist Marvin Müller. Ansonsten fällt beim Team um den zuverlässigen Keeper Tim Hildebrandt, der schon für SC Union Nettetal, VfL Tönisberg, Teutonia St. Tönis II oder SV Vorst zwischen den Stangen stand, bei sieben Niederlagen vor allen Dingen die beim TSV Bockum II mit 0:5 aus dem Rahmen. Aber die Revanche folgte prompt im Rückspiel durch ein 4:1. Die Rekordsiege gab es gegen Niederkrüchten (9:1) und Gellep (8:3). Nicht zufrieden sind die Mannen um Kapitän Finn Zischewski mit den Resultaten der Willicher Stadtderbys. 2:2 und 4:5 gegen den SC Schiefbahn und 2:2 und 0:2 gegen den VfL Willich.

Übrigens: Diese Derbys hatten zu besten Zeiten nicht selten hohe Besucherzahlen, später noch manchmal mit 5000 zufriedenstellend und heute ist jeder froh, wenn gut 200 die Kassenhäuschen passieren.