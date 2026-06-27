Viktoria Alpen verstärkt gezielt die Abwehr

Viktoria Alpen vermeldet die ersten Fortschritte auf dem Transfermarkt. – Foto: Steffen Schmitz

Es wurde phasenweise noch einmal richtig eng in der ersten Spielzeit unter Regie des neuen Trainers Tobias Schmitz. Trotz zwischenzeitlicher Abstiegssorgen landete der FC Viktoria Alpen in der abgelaufenen Saison der Kreisliga A Moers mit 30 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz und schaffte den Klassenerhalt letztlich souverän.

Nun richtet der Klub, der vor wenigen Jahren noch zu den Spitzenteams der Liga zählte, den Blick nach vorne. Dabei möchte Schmitz vor allem eine der größten Schwachstellen der vergangenen Saison beheben. 117 Gegentore kassierte die Viktoria – lediglich die Absteiger aus Rheinberg und Meerfeld waren defensiv noch anfälliger.

Entsprechend lag der Fokus der Kaderplanung auf der Stabilisierung der Hintermannschaft. Um mögliche Verstärkungen zu finden, veranstaltete der Verein am Dienstag sogar ein offenes Sichtungstraining. Der erhoffte Erfolg blieb allerdings aus. „Das war von meiner Seite aus ein Versuch, um die letzten Kaderplätze zu füllen, den wir aber wohl nicht wiederholen werden“, sagt Schmitz. „Es hat sich niemand gemeldet. Das liegt sicherlich auch an unserem schwierigen Einzugsgebiet.“

Trotzdem konnten die letzten offenen Personalfragen inzwischen geklärt werden. Besonders wichtig war die Besetzung der Torwartposition. Mit Melvin-Joel Fahl aus der zweiten Mannschaft des 1. FC Lintfort kommt ein junger Keeper hinzu, der erst kürzlich in den Seniorenbereich aufgerückt ist und künftig den Konkurrenzkampf mit Stefan Funke aufnehmen soll

Gezielte Verstärkungen für die anfällige Defensive

Bereits bekannt waren die Verpflichtungen von Finn Schulz (Concordia Rheinberg) sowie des neuen Co-Trainers Christian Hackmann. Hinzu kommt in Mohamed Camara vom SV Venn ein weiterer Neuzugang. Außerdem wurde Jerome Laukamp reaktiviert. Der Innenverteidiger spielte zuletzt in der A-Junioren-Niederrheinliga für den VfB Homberg und soll der anfälligen Defensive zusätzliche Stabilität verleihen.

„Er und Finn können uns dabei helfen. Wenn Jerome fit bleibt, hat er das Potenzial für die erste Elf“, erklärt Schmitz. Überhaupt soll die Arbeit gegen den Ball im Mittelpunkt der Vorbereitung stehen. „Wir müssen uns auch spielerisch verbessern. Das Verteidigen fängt vorne an“, betont der Trainer. Weitere Neuzugänge sind derzeit nicht geplant. Die Kaderplanung gilt damit als abgeschlossen.

Am 14. Juli startet die FC Viktoria Alpen in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die am 30. August beginnt. Bis dahin wartet ein umfangreiches Programm mit insgesamt sieben Testspielen. Gegner sind die zweite Mannschaft des SV Schwafheim (19. Juli), der TuS Haffen-Mehr (24. Juli), die DJK Twisteden II (26. Juli), die SGE Bedburg-Hau (2. August), Viktoria Birten (4. August), der SV Sevelen (16. August) sowie der TV Kapellen (23. August). Zudem findet am ersten August-Wochenende ein Trainingslager auf der heimischen Anlage statt.

Viktoria Alpen sucht einen Stadionsprecher

Für die kommende Saison rechnet Schmitz mit einer noch stärkeren Liga. Die verkleinerte Kreisliga A und den späteren Saisonstart begrüßt der 38-Jährige grundsätzlich. „Mit dem MSV Moers und Budberg III kommen starke Aufsteiger dazu. Unser Ziel ist es, eine ruhigere Saison zu spielen als zuletzt.“ Vor allem das Verletzungspech dürfe sich nicht wiederholen. Zeitweise mussten die Alpener auf sieben Stammspieler verzichten, darunter auch Top-Torjäger Nils Speicher.

Neben dem sportlichen Bereich arbeitet der Verein zudem an seiner Außendarstellung. Aktuell sucht der FC Viktoria Alpen einen Stadionsprecher. „Wir wollen unsere Heimspiele attraktiver gestalten und den Zuschauern mehr bieten. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden“, sagt Schmitz.