Viktoria Alpen muss kleine Brötchen backen Kreisliga A Moers: Nach einer sportlich turbulenten Hinrunde steckt die Viktoria im Tabellen-Mittelfeld. Stammtorhüter Marcel Grewe wird neben vier weiteren Leistungsträgern nach der Saison aufhören. Und die Zukunft von Trainer Marcel Blaschkowitz ist noch nicht geklärt.

17 Mal stand der Keeper in der laufenden A-Liga-Saison zwischen den Pfosten. Den Konkurrenzkampf gegen Yannik Eickschen hat Grewe vorerst für sich entschieden. In der Winter-Vorbereitung werden die Karten allerdings neu gemischt. Satte 64 Mal mussten beide Schlussmänner in 21 Punktspielen gemeinsam hinter sich greifen. Dass die Alpener somit die zweitschwächste Defensive der gesamten Gruppe stellen, beweist, dass die Mannschaft von Marcel Blaschkowitz in dieser Spielzeit noch nicht wirklich in Tritt gekommen ist. Mit 31 Punkten liegen die Alpener auf dem neunten Tabellenplatz und hinken den eigenen Erwartungen ein Stück weit hinterher. Dabei hatte der Klub im vergangenen Mai mit dem Einzug ins Kreispokal-Finale und der damit verbundenen Qualifikation für die erste Runde im Niederrheinpokal einen der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte eingefahren.

Der Saisonstart ging mit sechs Niederlagen aus den ersten acht Spielen jedoch gehörig in die Hose. Hinzu kam das frühe Pokal-Aus beim B-Ligisten Viktoria Birten. Danach lief es in die andere Richtung. Mit acht Siegen in Folge hatten die Blau-Gelben im Herbst wieder in die Spur gefunden. Zuletzt geriet der Motor aber wieder ins Stocken, unbeständige Ergebnisse zum Jahresende waren die Regel. Der Tiefpunkt der Berg- und Talfahrt: die 0:10-Pleite beim Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn II Mitte November. „Mit so einer Hinrunde haben wir alle nicht gerechnet. Die Schwankungen sind kaum zu erklären“, blickt Grewe zurück, der das verletzungsbedingte Karriereende des langjährigen Kapitäns Tobias Esper als einen der Gründe für die fehlende Konstanz aufführt. Mit Christoph Ley und Andreas Dargel brachen weitere Achsenspieler aus Altersgründen weg. „Sie fehlen natürlich an allen Ecken und Enden. Wir hatten zudem oft einen dünnen Kader. Das haben wir nicht kompensiert bekommen“, so Grewe.

Während die Viktoria in der Erfolgsära Jörg Schutz oft an der Bezirksliga schnupperte, waren die Ziele vor der Saison nicht allzu hochgesteckt worden. „Wir wussten die Situation einzuordnen und haben uns mit Blick auf die Konkurrenz keinen großen Druck gemacht, einen Spitzenplatz erreichen zu müssen“, erklärt Grewe. Auch wenn es in dieser Saison nur noch „um die goldene Ananas“ gehe, nehmen die Alpener die Top fünf der Kreisliga A in der Rückrunde noch einmal ins Visier. „Dem Anspruch wollen wir gerecht werden“, sagt Grewe.

Im Sommer ist für Grewe Schluss