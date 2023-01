Über die geplante bauliche Maßnahme auf der Anlage von Viktoria Alpen wird viel diskutiert. – Foto: Björn Niedrig

Viktoria Alpen hofft auf Lösung im Kita-Konflikt In die Sozialen Netzwerken wird seit Wochen heftig – und nicht immer sehr sachlich – über die Pläne gestritten, auf dem Sportplatzgelände in Alpen einen Kindergarten mit Tagespflege zu bauen. Nun kündigt Bürgermeister Thomas Ahls für Anfang Januar ein Gespräch an.

An Heiligabend hat sich auch die Fußball-Abteilung von Viktoria Alpen in der Standortdebatte für den Bau des neuen DRK-Kindergartens, Tagespflege inklusive, zu Wort gemeldet und noch einmal ihre Position deutlich gemacht. Dabei ist Thorsten Vogel als Vorsitzender der Abteilung bemüht, die Wogen zu glätten. Vornehmlich auf der Facebookseite „Du bis Alpener, wenn ...“ hatte der Streit über Wochen Turbulenzen ausgelöst.

Die Viktoria-Verantwortlichen distanzieren sich „von jeglichen Anfeindungen und unsachlichen Kommentaren“ und betonen ihre Gesprächsbereitschaft, von der sie in der Vergangenheit „gerne mehr Gebrauch gemacht“ hätten. Daher freut sich Abteilungschef Vogel auf das von Bürgermeister Thomas Ahls auch im Rat angekündigte Gespräch zwischen Gemeindevertretern und dem Fußball-Club, das bereits Anfang Januar stattfinden soll. Grundsätzlich bekräftigt Thorsten Vogel, dass sich sein Verein keineswegs gegen den Bau eines Kindergartens auf dem Vereinsgelände ausgesprochen habe. Als der Plan im Herbst 2021 bekannt geworden sei, habe man sich nach anfänglicher Skepsis mit dem Gedanken „vertraut gemacht“ und sei zu dem Schluss gekommen, dass damit auch für die Viktoria Chancen verbunden seien. Zwischenfazit: „Ein reiner Kindergarten wäre vom baulichen Umfang her konfliktfrei auf der Anlage integrierbar gewesen.“