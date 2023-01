Viktoria 1889 leiht Bundesliga-Talent aus Neuzugang kommt vom 1.FC Union Berlin

Als 17-Jährige, vor genau vier Jahren, durfte Laurenz Dehl zum ersten Mal mit den Profis des 1.FC Union ins Trainingslager fahren. Er war einer von vier Talenten der damaligen A-Jugend, welches mit in den Süden von Spanien nach Jerez de la Frontera reiste. Sechs Monate später unterschrieb er seinen ersten Arbeitsvertrag bei den Köpenickern. Nach einem weiteren Jahr in der Junioren Bundesliga wurde er nach Halle ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln.

23 Spiele in der 3.Liga ließen den jungen Mittelfeldspieler und den 1.FC Union hoffen, dass der Durchbruch gelingt. Doch nach dem Aufstieg der Unioner sieß er in Folgesaison in der Bundesliga nur zweimal auf der Bank, absolvierte einen Auftritt in der Conference League und einige Testspiele. In Dublin sollte seine Karriere im ersten Halbjahr der Saison neue Fahrt aufnehmen, doch Verletzungen verhinderten mehr als einen Einsatz.

Der mittlerweile 21-Jährige kehrte im Winter nach Berlin zurück und schloss sich nun Regionalligist Viktoria 1889 an. Bei den Himmelblauen war die Freude über den Coup groß, wie man bei Trainer Semih Keskin raushören konnte: „Das ist einen weiterer Meilenstein in unserem Konzept auf gut ausgebildete junge Spieler zu setzen“,