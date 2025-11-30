Viking feiert – Bodø/Glimt verpasste Titelverteidigung Viking Stavanger hat die Eliteserien 2025 als Meister beendet und sich mit 71 Punkten aus 30 Spielen den ersten Titel seit 1991 gesichert. Der Klub aus Stavanger setzte sich im knapp dramatischen Saisonfinale gegen den Titelverteidiger Bodø/Glimt durch, der mit 70 Zählern nur knapp den 1. Platz verpasste. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussrunden, wo Viking mit konstanter Leistung überzeugte. Verlinkte Inhalte Eliteserien

Europapokal-Plätze verteilt:



Für den internationalen Fußball qualifizieren sich die Top-Teams klar: Viking startete in der Playoff-Runde der UEFA Champions League 2026/27, Bodø/Glimt in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Tromsø IL (3., 57 Punkte) und Brann Bergen (4., 56 Punkte) sichern sich die Plätze in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League. Die genauen Termine und Auslosungen folgen nach der Pokalsaison.