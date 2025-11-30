Viking feiert – Bodø/Glimt verpasste Titelverteidigung

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Viking Stavanger hat die Eliteserien 2025 als Meister beendet und sich mit 71 Punkten aus 30 Spielen den ersten Titel seit 1991 gesichert. Der Klub aus Stavanger setzte sich im knapp dramatischen Saisonfinale gegen den Titelverteidiger Bodø/Glimt durch, der mit 70 Zählern nur knapp den 1. Platz verpasste. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussrunden, wo Viking mit konstanter Leistung überzeugte.
Für den internationalen Fußball qualifizieren sich die Top-Teams klar: Viking startete in der Playoff-Runde der UEFA Champions League 2026/27, Bodø/Glimt in der 2. Qualifikationsrunde der Champions League. Tromsø IL (3., 57 Punkte) und Brann Bergen (4., 56 Punkte) sichern sich die Plätze in der 2. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League. Die genauen Termine und Auslosungen folgen nach der Pokalsaison.
Abstieg und Relegation:
Direkt absteigen müssen FK Haugesund als Tabellenletzter mit nur neun Punkten und einer desaströsen Tordifferenz von -58 und Strømsgodset IF (15., 20 Punkte) . Bryne FK rettete sich knapp vor dem direkten Absturz und muss in die Relegation gegen Aalesunds FK. Die Relegationsspiele finden am 07.12. und 11.12.2025 statt.