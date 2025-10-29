Viki-Krise eskaliert: Drei Spielern fristlos gekündigt

– Foto: Imago Images, Mehmet Dedeoglu

Beim Tabellenletzten der NOFV-Oberliga Nord, FC Viktoria 1889 Berlin, spitzt sich die Krise weiter zu – und das nicht nur sportlich nach dem 3:10-Debakel bei Tasmania Berlin. Mehrere Spieler haben Klage wegen ausstehender Gehälter eingereicht, zudem wurde eine Betrugsanzeige gestellt. FuPa Berlin berichtet. Nun gibt es neue Entwicklungen: Jetzt folgt die nächste Eskalationsstufe: Drei Spielern wurde fristlos gekündigt – ohne Begründung. Das bestätigt der Anwalt der Spieler Steffen Golle gegenüber FuPa Berlin

Nun hat sich die Situation weiter zugespitzt: Drei Spielern ist laut Rechtsanwalt Golle eine fristlose Kündigung zugegangen – ohne Angabe von Gründen. Um welche Spieler es geht lässt er offen. Kündigungsschutzklage eingereicht

Im Anschluss an die Kündigungen hat Golle Kündigungsschutzklage für die betroffenen Spieler eingereicht. In den anstehenden Güteverhandlungen soll es damit nicht nur um die ausstehenden Gehälter, sondern auch um die Rechtmäßigkeit der Kündigungen gehen. Spieler klagen auf ausstehende Gehälter Wie Rechtsanwalt Steffen Golle mitteilt, vertritt er zehn Spieler, die seit Saisonbeginn kein Gehalt erhalten haben sollen. Teilweise seien sogar noch Zahlungen aus dem Juli offen. Trotz mehrfacher Mahnungen und Fristsetzungen sei bislang kein Geld geflossen. Nach Angaben des Juristen sollen einige Akteure, die keine rechtlichen Schritte eingeleitet haben, mittlerweile nachträglich bezahlt worden sein. Die Kläger warteten dagegen weiter. Auch Trainer Thomas Kost soll laut Golle noch auf seine Vergütung warten. Inzwischen wurde die Trennung vom Coach offiziell bestätigt.

