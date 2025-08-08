Viertes Testspiel: SV AKM mit Dominanz in der ersten Halbzeit

Im vierten Testspiel der laufenden Saisonvorbereitung gastierte der SV AKM Köln beim DJK Viktoria Buchheim. Die Gäste aus der Kreisliga D3 Köln erwischten einen perfekten Start und dominierten die erste Halbzeit nahezu nach Belieben. Bereits in der 17. Minute erzielte R. Reiß das 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte S. Arslan auf 0:2 und brachte sein Team weiter in Front.

Trotz weiterer Chancen dauerte es bis zur 40. Minute, ehe erneut R. Reiß den Ball im Netz unterbrachte und auf 1:3 stellte. Zur Halbzeit hätte das Ergebnis durchaus höher ausfallen können, so überlegen agierte der SV AKM in den ersten 45 Minuten.

In der zweiten Halbzeit jedoch ließ die Dominanz nach. Buchheim kam besser ins Spiel, und die Gäste konnten nicht mehr an die starke erste Hälfte anknüpfen. „Mit der ersten Halbzeit waren wir sehr zufrieden – nahezu perfekt. Umso mehr gibt es aber noch einiges zu verbessern, gerade was die zweite Halbzeit angeht, die eher durchwachsen war“, resümierte Cheftrainer Öztürk Sagol.

Co-Trainer Ahmet Celen ergänzte: „Für die Moral ist ein Sieg immer gut.“ Und Co-Trainer Oguz Sagol gab bereits den Blick nach vorne: „Nächsten Sonntag wollen wir versuchen, über 90 Minuten das Spiel zu dominieren.“

Am Ende stand ein verdienter 2:3-Auswärtssieg in Buchheim, der Selbstvertrauen gibt, aber auch klare Ansatzpunkte für die weitere Vorbereitung aufzeigt.