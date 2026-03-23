Viertes Spiel, vierte Schlappe – BCF muss sich MTV geschlagen geben Bezirksliga Süd von Oliver Rabuser · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Sah viele Fehler seines Teams: BCF-Coach Lulzim Kuqi – Foto: Tamara Rabuser (or)

Beim MTV München verloren die Wolfratshauser am Ende mit 0:5. Bis zum ersten Gegentor war die Mannschaft von Trainer Lulzim Kuqi noch ebenbürtig, doch es folgten kuriose Fehler.

Auch im vierten Anlauf nach der Winterpause bleibt der BCF Wolfratshausen ohne Punktgewinn. Fast schon erwartbar fiel die Niederlage beim MTV 1879 München mit 0:5 auch wieder deftig aus. Erschreckend zu beobachten war lediglich, wie die Farcheter einen lange Zeit ideenlosen Gegner mit unkonventionellen Mitteln ins Laufen brachten. Knapp eine halbe Stunde wehrten sich die Gäste mit ihren bescheidenen personellen Mitteln auf beeindruckende Weise. „Bis zum 0:1 waren wir auf Augenhöhe“, urteilt Trainer Lulzim Kuqi. Dann aber folgten lustige Fehler in kurzer Abfolge. Bei einem Zusammenprall von Dominik Zaczyk und Leon Remmelberger blieben beide Akteure mit Schmerzen am Boden liegen. Der MTV spielte weiter, zog in Person von Philipp Skodic in den Strafraum und kam durch eine Ungeschicklichkeit von Nicholas Onyia zum Strafstoß. „Er muss nur mitgehen und den Gegenspieler zustellen“, ärgert sich Kuqi über den überzogenen Aktionismus seines Innenverteidigers.