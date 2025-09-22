Viertes Remis in Serie – Moosinning mit spätem Ausgleichstreffer

Das 2:2 besiegelt das vierte Unentschieden in Folge für den FCM. Gegen Walpertskirchen kommen die Moosinninger ganz spät zum Punktgewinn.

Walpertskirchen – Alles war gerichtet: Der SV Walpertskirchen hatte um dieses Derby „einen Fußball-Festtag“ veranstaltet. Da wären vor 300 Zuschauern drei Punkte die Krönung gewesen. Der FC Moosinning aber holte dank einer enormen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit zweimal einen Rückstand zum gerechten 2:2-Remis (1:0) auf.

Beim SVW hatte sich am Vormittag Luca Fellermeier krankgemeldet. So bildete Christian Käser an vorderster Front einen Ein-Mann-Sturm. Und der meldete sich nach drei Minuten erstmals an. Über eine Einwurfserie hatte sich Walpertskirchen nach vorne gearbeitet, ehe der Ball zu Käser kam, der mit links knapp rechts vorbeischoss. Käser schickte dann Maximilian Spreitzer auf die Reise, der das Leder über die Latte jagte. Auf der Gegenseite konnte der SVW nach einem Eckball einen Kopfball von Nicolai Bruggen gerade noch blocken.

Walpertskirchens Abwehrchef Martin Deutinger ging dann nach 19 Minuten beherzt dem berühmten „zweiten Ball“ entgegen. Aus locker 25 Metern zog er ab, und leicht abgefälscht schlug sein Sonntagsschuss über den linken Pfosten, unhaltbar für Moosinnings Keeper Aaron Siegl, zum 1:0 ein.

Die Trinkpause nach 25 Minuten zeigte bei den Gästen zunächst mehr Wirkung, sie wurden offensiver. Stefan Haas zwang Torwart Florian Leininger erstmals zu einer Parade. Nach 36 Minuten folgte ein Freistoß für die Platzherren, zentral aus rund 20 Metern: Daniel Schuler zirkelte den Ball über die Mauer, aber Keeper Siegl konnte das Leder über die Latte lenken. Deutinger stoppte dann ganz stark einen Moosinninger Angriff, verletzte sich aber dabei. Der Abwehrchef probierte es bis zur Pause noch, musste aber dann passen.

Ausgleichstreffer in Minute 90

Und die Gäste kamen mit viel mehr Mumm zurück. Mit hohen Bällen Richtung gegnerischen Strafraum, aber auch viel über die Flügel setzen sie die gegnerische Defensive immer mehr unter Druck. Hochkarätige Tormöglichkeiten blieben aber rar. Also musste ein „Platzfehler“ herhalten. Christian Häuslers Schuss schien SVW-Keeper Leininger im Fallen sicher aufnehmen zu können, da sprang der Ball vor ihm tückisch auf und ging hoch ins Netz zum 1:1 (58.).

Doch das war längst nicht alles. Nach Haas-Ecke klärte ein WSV-Verteidiger auf der Linie den Kopfball von Ulitzka. Dann das Tor auf der Gegenseite. Eingeleitet über Felix Zehetmaier und Käser scheiterte Daniel Schuler zunächst an Siegl, traf aber im zweiten Versuch zum 2:1 (80.). Haas rettet dem FCM in der 90. Minute den Punkt. Cool ließ er einen Verteidiger aussteigen und traf zum 2:2.