Viertes Kellerduell für Bruckmühl: "Mit solch einer Leistung..."

Im letzten Auswärtsspiel des Jahres 2025 gastiert der SV Bruckmühl beim TSV Peterskirchen. Anpfiff ist am 16. Spieltag der Bezirksliga Ost am Samstag um 15 Uhr.

Bruckmühl – Zwei Spiele stehen vor der Winterpause in der Bezirksliga Ost noch an. Am vergangenen Spieltag unterlag der SV Bruckmühl bitter und unnötig im Kellerduell gegen den SV Saaldorf.

Im Besonderen mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zeigte sich Trainer Mike Probst überhaupt nicht zufrieden: „Mit solch einer Leistung brauchen wir gar nicht nach Peterskirchen fahren“, sagt der 63-Jährige im Anschluss.

Dabei hat der SVB eigentlich gute Erinnerungen an den TSV. Im Hinspiel feierte der Landesliga-Absteiger den ersten Dreier in der Spielzeit 2025/2026. Tobias Bloier sorgte mit einem Traumtor aus großer Distanz für den viel umjubelten Last-Minute-Treffer.

Nächstes Kellerduell für den SV Bruckmühl in Peterskirchen

In der Zwischenzeit haben sich die beiden Teams relativ im Gleichschritt entwickelt. Somit ist die Partie in der Nähe von Traunstein das nächste wichtige richtungsweisende Duell. Sowohl der SVB als auch der TSV kämpfen um den Klassenerhalt. Die Gäste aus dem Mangfalltal befinden sich derzeit auf Tabellenplatz 13 und damit auf einem Relegationsplatz. Die Probst-Elf hat nach 16 Spielen ebenso viele Punkte auf dem Konto, liegt jedoch nur zwei Zähler hinter den Nicht-Abstiegsplatz.

Dort rangieren aktuell die Hausherren aus dem Traunsteiner Landkreis. Der momentan Neuntplatzierte hat jedoch nur vier Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone. Auch in der Formtabelle liegen beide Vereine dicht beieinander. In den vergangenen fünf Ligapartien holten beide jeweils zwei Siege. Peterskirchen schlug unter anderem die beiden Konkurrenten FC Töging und FC Ebersberg.

SV Bruckmühl fehlen erneut mehrere Spieler

Vor allem der SV Bruckmühl dürfte die Winterpause so langsam herbeisehen, auch wenn sich der SVB zuletzt sowohl leistungs- als auch ergebnistechnisch immer besser an die neue Spielklasse anpassen konnte. Die Ausfallliste ist – bei allen drei Teams – wieder länger geworden. Die Aufstellung beim letzten Auswärtsspiel des Jahres stellt sich mal wieder von selbst auf. Nichtsdestotrotz soll in Peterskirchen der Druck auf die Nicht-Abstiegsplätze weiter hochgehalten werden.

Für die Zuschauer gilt es jedoch das letzte Heimspiel am 14. November noch einmal im Kalender anstreichen. Beim Topspiel gegen den FC Aschheim verlost die Fußball-Abteilung mit freundlicher Unterstützung der meine Volksbank Raiffeisenbank 4x2 Tickets für das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern gegen den FC St. Pauli am 29. November in der Allianz Arena. (Alexander Nikel)