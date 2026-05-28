Viertes Abstiegsopfer? Wer warum in der Oberliga noch zittert

– Foto: Steffi Rathje

Die Oberliga Niedersachsen ist sportlich beendet – doch endgültige Klarheit herrscht noch längst nicht. Während der 1. FC Germania Egestorf-Langreder in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord antritt, schaut vor allem der MTV Wolfenbüttel gespannt auf jedes Ergebnis. Denn vom Ausgang der Relegation hängt ab, ob es bei drei oder doch vier Absteigern bleibt.

Dort treffen die Niedersachsen auf drei weitere Oberliga-Vertreter:

Die Oberliga Niedersachsen stellte in dieser Saison einen direkten Aufsteiger: Meister SV Atlas Delmenhorst sicherte sich den Sprung in die Regionalliga Nord unmittelbar über Platz eins. Dahinter qualifizierte sich Vizemeister 1. FC Germania Egestorf-Langreder für die Aufstiegsrunde.

Jede Mannschaft bestreitet drei Spiele. Die beiden punktbesten Teams steigen anschließend in die Regionalliga Nord auf. Entscheidend sind zunächst die Punkte, danach das Torverhältnis.

30.05.26: SV Todesfelde – Blumenthaler SV

30.05.26: 1. FC Germania Egestorf-Langreder – Eimsbütteler TV

03.06.26: Eimsbütteler TV – SV Todesfelde

03.06.26: Blumenthaler SV – 1. FC Germania Egestorf-Langreder

07.06.26: Eimsbütteler TV – Blumenthaler SV

07.06.26: 1. FC Germania Egestorf-Langreder – SV Todesfelde

Was passiert bei einem Aufstieg?

Sollte Germania Egestorf-Langreder den Sprung in die Regionalliga schaffen, entspannt sich die Lage in der Oberliga Niedersachsen deutlich. Dann würde ein zusätzlicher Platz in der Liga frei werden – und der Tabellen-13. MTV Wolfenbüttel wäre gerettet. In diesem Szenario gäbe es lediglich die drei regulären Absteiger:

TSV Wetschen

Lupo Martini Wolfsburg

SV Holthausen Biene

Der MTV Wolfenbüttel dürfte in der Oberliga bleiben und gleichzeitig könnte die eigene zweite Mannschaft ihren Aufstieg in die Landesliga antreten. Gerade deshalb verfolgen die Wolfenbütteler die Relegation mit besonderer Aufmerksamkeit.

Was passiert bei einem Scheitern?

Verpasst Germania dagegen den Aufstieg, bleibt die Zahl der Regionalliga-Absteiger beziehungsweise Oberliga-Teilnehmer unverändert. Das hätte direkte Konsequenzen für die Abstiegszone der Oberliga Niedersachsen.

Dann müsste auch der MTV Wolfenbüttel als Tabellen-13. den Gang in die Landesliga antreten. Die Oberliga hätte somit vier Absteiger:

MTV Wolfenbüttel

TSV Wetschen

Lupo Martini Wolfsburg

SV Holthausen Biene

Die Entscheidung über den Klassenerhalt fällt also nicht mehr auf dem Platz des MTV, sondern in den Relegationsspielen von Germania Egestorf-Langreder.

Besonders bitter aus Sicht des MTV: Sportlich zeigte die Mannschaft zum Saisonende noch einmal Moral. Am letzten Spieltag gewann Wolfenbüttel mit 2:1 beim BSV Rehden und schloss die Saison punktgleich mit zwei weiteren Teams ab. Trotzdem reichte es zunächst nur zu Rang 13. Nun beginnt das Warten.

Zusätzliche Brisanz erhält die Situation durch die Reserve des Vereins. Die zweite Mannschaft wurde Meister der Bezirksliga und würde gerne in die Landesliga aufsteigen. Sollte die erste Mannschaft jedoch aus der Oberliga absteigen, wäre dieser Aufstieg blockiert. Trainer und Umfeld hoffen deshalb nun auf Germania Egestorf-Langreder.

Auswirkungen auf die Saison 2026/27

Die Relegation entscheidet somit nicht nur über die Regionalliga, sondern beeinflusst auch die Struktur der kommenden Oberliga-Saison.

Bei Germania-Aufstieg:

MTV Wolfenbüttel bleibt Oberligist

Drei Absteiger aus der Oberliga

Wolfenbüttels Zweite dürfte in die Landesliga aufsteigen

Bei Germania-Scheitern:

MTV Wolfenbüttel steigt ab

Vier Absteiger aus der Oberliga

Aufstieg der zweiten Mannschaft wäre blockiert

Für viele Vereine ist die Saison daher noch nicht wirklich beendet. Besonders in Wolfenbüttel dürften die kommenden Relegationsspiele aufmerksam verfolgt werden – vermutlich intensiver als irgendwo sonst in Niedersachsen.