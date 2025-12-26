Vierter Zugang beim Kreisligisten und weitere spannende Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Willkommen bei Türkspor Heidenheim, Nils Ott! Nils wechselt in der Winterpause von der TSG Schnaitheim zu Türkspor Heidenheim und verstärkt ab sofort unsere Mannschaft. Mit Leidenschaft, Ehrgeiz und voller Motivation ist er bereit, für unsere Farben alles zu geben! Schön, dass du da bist, Nils – auf viele starke Spiele, Emotionen und gemeinsame Erfolge!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TV Pflugfelden

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Nach dem Abstieg aus der Landesliga hat der TV Pflugfelden zur Winterpause einen schwierigen Stand in der Bezirksliga Enz/Murr. Nun gab der Verein einen spannenden Neuzugang bekannt. Der 21-jährige Renats Bulajevs wechselt von Landesligist SG Schorndorf nach Pflugfelden. In der ersten Halbserie sammelte der Mittelfeldspieler sechs Einsätze in Schorndorf, bereits zuvor konnte er beim TV Echterdingen II viel Bezirksliga-Luft schnuppern.

SG Riesburg

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Zur Winterpause steht die SG Riesburg auf dem siebten Rang der Kreisliga B3 Ostwürttemberg und damit im weiteren Verfolgerfeld. Nun muss sich der Kreisligist allerdings von einem Dauerbrenner verabschieden. Lukas Roith trug seit 2017 das Trikot der SG, sammelte seit dem über 140 Einsätze für die Herrenteams, aber wird der Verein nur verlassen und zum FV Dittenheim in die Kreisliga Neumarkt/Jura West wechseln. Gleichzeitig freut sich der Kreisligist über einen Zugang: Marco Kraus kommt vom SV Holzkirchen aus der Kreisliga Donau Nord.

