Vierter TSV Pfedelbach beim Zweiten, viel Brisanz im Keller

Ein Spiel, das nach Spitzenkampf riecht – auch wenn Pfedelbach „nur“ Vierter ist. TG Böckingen steht bei 35 Punkten (16 Spiele, 49:17 Tore) und hat die Chance, die Tabellenführung aus eigener Kraft zu behaupten oder auszubauen. TSV Pfedelbach kommt als Vierter mit 31 Punkten (17 Spiele, 38:27 Tore) – und mit einem Ergebnis, das nach Ansage klingt: 6:1 in Untergriesheim. Das Hinspiel endete 2:2. Genau dieses Remis ist die perfekte Vorlage: Pfedelbach hat bewiesen, dass es Böckingen stoppen kann, Böckingen weiß, dass es keinen Zentimeter geschenkt bekommt. Oben zählt jeder Punkt doppelt, weil Aramäer punktgleich lauern.

Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Gefühlen aus dem letzten Spieltag. Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) sind Achter mit 22 Punkten (16 Spiele, 30:36 Tore) – und wurden zuletzt von Pfedelbach 1:6 überrollt. Sportfreunde Lauffen stehen als Siebter bei 28 Punkten (15 Spiele, 33:17 Tore), mussten aber ebenfalls einen Dämpfer schlucken: 0:1 gegen Erlenbach. Das Hinspiel zwischen Lauffen und Untergriesheim endete 2:2 (07.09.25). Ein Ergebnis, das zeigt: Diese Paarung kann eng werden. Untergriesheim braucht nach dem 1:6 ein Zeichen der Stabilität, Lauffen nach dem 0:1 eine Reaktion, um oben dran zu bleiben.

TSV Erlenbach steht bei 18 Punkten (17 Spiele, 19:42 Tore) auf Rang 10 und hat zuletzt in Lauffen 1:0 gewonnen – ein Erfolg, der im Kellerbereich wie ein Befreiungszug wirken kann. FC Union Heilbronn reist als Dritter mit 34 Punkten (17 Spiele, 41:20 Tore) an und kommt aus einem klaren 5:1 gegen Wachbach. Für Erlenbach ist es der nächste Härtetest gegen die Spitze, für Union ein Pflichtspiel, wenn man Böckingen und Aramäer weiter unter Druck setzen will. Das einzige genannte Hinspiel mit Erlenbach war Union – Erlenbach 1:2 (07.09.25) – und genau dieses Ergebnis ist Union eine offene Wunde: Erlenbach hat gezeigt, dass es den Großen wehtun kann.



Ein Duell zweier Teams aus unterschiedlichen Tabellenregionen – und doch mit einer Hinrunden-Geschichte, die alles öffnet. SV Wachbach steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 22:42 Tore) auf Rang 13 und kam zuletzt bei Union mit 1:5 unter die Räder. FSV Friedrichshaller SV ist Sechster mit 29 Punkten (16 Spiele, 41:22 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Mulfingen/Hollenbach. Das Hinspiel war überraschend: Friedrichshall – Wachbach 0:1 (07.09.25). Wachbach weiß also, dass man diesen Gegner schlagen kann. Friedrichshall wird genau deshalb gewarnt sein – denn ein Ausrutscher in solchen Spielen kostet im Rennen nach oben sofort Boden.



Zwei Teams, die beide dringend Punkte brauchen, aber aus unterschiedlichen Gründen. SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 28:43 Tore) auf Rang 12 und verlor zuletzt 0:2 in Friedrichshall. TSV Botenheim (Aufsteiger) ist Neunter mit 21 Punkten (17 Spiele, 33:50 Tore) und kassierte zuletzt ein deutliches 0:5 gegen Schwaigern. Das Hinspiel war ein Spektakel: Botenheim – Mulfingen/Hollenbach 5:4 (07.09.25). Neun Tore damals – und beide wissen: Diese Paarung kann sofort wieder in einen offenen Schlagabtausch kippen. Genau das macht sie so gefährlich.



FSV Schwaigern ist Fünfter mit 30 Punkten (15 Spiele, 44:21 Tore) und kommt mit viel Schwung: 5:0 in Botenheim. SG Sindringen/Ernsbach steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 20:31 Tore) auf Rang 11 und verlor zuletzt 0:3 gegen Aramäer Heilbronn. Das Hinspiel gewann Sindringen/Ernsbach überraschend 2:1. Für Schwaigern ist das die klare Revanche-Aufgabe, für Sindringen/Ernsbach die Hoffnung, dass man den Favoriten erneut ärgern kann.



Der Tabellenführer – punktgleich mit Böckingen – will nachlegen. Aramäer Heilbronn steht bei 35 Punkten (17 Spiele, 48:15 Tore) und gewann zuletzt 3:0 in Sindringen/Ernsbach. SG Stetten/Kleingartach ist 15. mit 13 Punkten (16 Spiele, 22:44 Tore) und steckt tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann Aramäer knapp 2:1. Stetten weiß also: Man war nah dran. Aramäer wissen: Solche Spiele müssen gewonnen werden, wenn man am Ende wirklich oben stehen will.



Ein Kellerduell mit maximalem Druck. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist Letzter mit 8 Punkten (16 Spiele, 22:49 Tore). TSV Neuenstein (Aufsteiger) steht bei 13 Punkten aus 15 Spielen (26:40 Tore) auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Neuenstein 2:0. Für Markelsheim/Elpersheim ist es die Chance, den Spieß umzudrehen und endlich ein echtes Lebenszeichen zu senden. Für Neuenstein ist es ein Spiel, das man nicht verlieren darf, wenn man sich aus der direkten Gefahrenzone lösen will.