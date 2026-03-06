 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Vierter TSV Pfedelbach beim Zweiten, viel Brisanz im Keller

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 18. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wilfried Wolf

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Am 18. Spieltag der Bezirksliga Franken geht es nach einem torreichen 17. Spieltag direkt in die nächste Druckphase. Aramäer Heilbronn und TG Böckingen stehen punktgleich bei 35 Zählern an der Spitze – Böckingen hat allerdings erst 16 Spiele absolviert. Dahinter bleibt FC Union Heilbronn (34 Punkte) in Schlagdistanz. Unten wird es nicht weniger hart: Markelsheim/Elpersheim (8 Punkte) ist Letzter, Neuenstein und Stetten/Kleingartach stehen bei 13 – und in einer Liga mit drei Absteigern plus Abstiegsrelegation kann jeder Spieltag wie ein kleiner Schnitt wirken. Der 17. Spieltag hat bereits gezeigt, wie schnell es kippt: Pfedelbach fegte 6:1 in Untergriesheim, Schwaigern gewann 5:0 in Botenheim, Union schlug Wachbach 5:1, Erlenbach siegte 1:0 in Lauffen, Aramäer gewannen 3:0 in Sindringen/Ernsbach.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
15:00live

Ein Spiel, das nach Spitzenkampf riecht – auch wenn Pfedelbach „nur“ Vierter ist. TG Böckingen steht bei 35 Punkten (16 Spiele, 49:17 Tore) und hat die Chance, die Tabellenführung aus eigener Kraft zu behaupten oder auszubauen. TSV Pfedelbach kommt als Vierter mit 31 Punkten (17 Spiele, 38:27 Tore) – und mit einem Ergebnis, das nach Ansage klingt: 6:1 in Untergriesheim. Das Hinspiel endete 2:2. Genau dieses Remis ist die perfekte Vorlage: Pfedelbach hat bewiesen, dass es Böckingen stoppen kann, Böckingen weiß, dass es keinen Zentimeter geschenkt bekommt. Oben zählt jeder Punkt doppelt, weil Aramäer punktgleich lauern.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
15:00

Beide Teams kommen mit gegensätzlichen Gefühlen aus dem letzten Spieltag. Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) sind Achter mit 22 Punkten (16 Spiele, 30:36 Tore) – und wurden zuletzt von Pfedelbach 1:6 überrollt. Sportfreunde Lauffen stehen als Siebter bei 28 Punkten (15 Spiele, 33:17 Tore), mussten aber ebenfalls einen Dämpfer schlucken: 0:1 gegen Erlenbach. Das Hinspiel zwischen Lauffen und Untergriesheim endete 2:2 (07.09.25). Ein Ergebnis, das zeigt: Diese Paarung kann eng werden. Untergriesheim braucht nach dem 1:6 ein Zeichen der Stabilität, Lauffen nach dem 0:1 eine Reaktion, um oben dran zu bleiben.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
15:00live

TSV Erlenbach steht bei 18 Punkten (17 Spiele, 19:42 Tore) auf Rang 10 und hat zuletzt in Lauffen 1:0 gewonnen – ein Erfolg, der im Kellerbereich wie ein Befreiungszug wirken kann. FC Union Heilbronn reist als Dritter mit 34 Punkten (17 Spiele, 41:20 Tore) an und kommt aus einem klaren 5:1 gegen Wachbach. Für Erlenbach ist es der nächste Härtetest gegen die Spitze, für Union ein Pflichtspiel, wenn man Böckingen und Aramäer weiter unter Druck setzen will. Das einzige genannte Hinspiel mit Erlenbach war Union – Erlenbach 1:2 (07.09.25) – und genau dieses Ergebnis ist Union eine offene Wunde: Erlenbach hat gezeigt, dass es den Großen wehtun kann.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
15:00

Ein Duell zweier Teams aus unterschiedlichen Tabellenregionen – und doch mit einer Hinrunden-Geschichte, die alles öffnet. SV Wachbach steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 22:42 Tore) auf Rang 13 und kam zuletzt bei Union mit 1:5 unter die Räder. FSV Friedrichshaller SV ist Sechster mit 29 Punkten (16 Spiele, 41:22 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Mulfingen/Hollenbach. Das Hinspiel war überraschend: Friedrichshall – Wachbach 0:1 (07.09.25). Wachbach weiß also, dass man diesen Gegner schlagen kann. Friedrichshall wird genau deshalb gewarnt sein – denn ein Ausrutscher in solchen Spielen kostet im Rennen nach oben sofort Boden.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

Zwei Teams, die beide dringend Punkte brauchen, aber aus unterschiedlichen Gründen. SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 28:43 Tore) auf Rang 12 und verlor zuletzt 0:2 in Friedrichshall. TSV Botenheim (Aufsteiger) ist Neunter mit 21 Punkten (17 Spiele, 33:50 Tore) und kassierte zuletzt ein deutliches 0:5 gegen Schwaigern. Das Hinspiel war ein Spektakel: Botenheim – Mulfingen/Hollenbach 5:4 (07.09.25). Neun Tore damals – und beide wissen: Diese Paarung kann sofort wieder in einen offenen Schlagabtausch kippen. Genau das macht sie so gefährlich.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
15:00

FSV Schwaigern ist Fünfter mit 30 Punkten (15 Spiele, 44:21 Tore) und kommt mit viel Schwung: 5:0 in Botenheim. SG Sindringen/Ernsbach steht bei 16 Punkten (16 Spiele, 20:31 Tore) auf Rang 11 und verlor zuletzt 0:3 gegen Aramäer Heilbronn. Das Hinspiel gewann Sindringen/Ernsbach überraschend 2:1. Für Schwaigern ist das die klare Revanche-Aufgabe, für Sindringen/Ernsbach die Hoffnung, dass man den Favoriten erneut ärgern kann.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
15:00

Der Tabellenführer – punktgleich mit Böckingen – will nachlegen. Aramäer Heilbronn steht bei 35 Punkten (17 Spiele, 48:15 Tore) und gewann zuletzt 3:0 in Sindringen/Ernsbach. SG Stetten/Kleingartach ist 15. mit 13 Punkten (16 Spiele, 22:44 Tore) und steckt tief im Abstiegskampf. Das Hinspiel gewann Aramäer knapp 2:1. Stetten weiß also: Man war nah dran. Aramäer wissen: Solche Spiele müssen gewonnen werden, wenn man am Ende wirklich oben stehen will.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
15:00

Ein Kellerduell mit maximalem Druck. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist Letzter mit 8 Punkten (16 Spiele, 22:49 Tore). TSV Neuenstein (Aufsteiger) steht bei 13 Punkten aus 15 Spielen (26:40 Tore) auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Neuenstein 2:0. Für Markelsheim/Elpersheim ist es die Chance, den Spieß umzudrehen und endlich ein echtes Lebenszeichen zu senden. Für Neuenstein ist es ein Spiel, das man nicht verlieren darf, wenn man sich aus der direkten Gefahrenzone lösen will.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________