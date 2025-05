Vierter Transfer: Bayernliga-Kicker verstärkt Sportfreunde Schwaig

Den Sportfreunden Schwaig gelingt der nächste Transfer-Coup: Robert Rohrhirsch verstärkt den Meister der Landesliga Südost zur kommenden Saison. Damit ist der 27-Jährige bereits der zweite Spieler mit langjähriger höherklassiger Erfahrung, der den Dorfklub in seiner Premierensaison in der Bayernliga Süd unterstützen soll.

„Ich freue mich sehr, dass Robert zur neuen Saison zu uns kommt. Er ist offensiv sehr variabel, hat bereits viel Erfahrung in der Bayernliga und passt auch als Typ perfekt in unsere Mannschaft“, wird Meistertrainer Christian Donbeck auf Instagram zitiert. „Die Schwaiger Fans werden sehr viel Freude an Robert haben.“

Rohrhirsch wurde in Garching ausgebildet und schaffte zu Regionalliga-Zeiten den Durchbruch in den höherklassigen Amateurbereich (drei Einsätze), ehe es ihn über den TSV Moosach bei Grafing, und den SE Freising zurück nach Garching zog. Zuletzt war Rohrhirsch zwei Jahre in Ismaning, wo er unter Xhevat Muriqi zum Stammpersonal zählte. Zwischenzeitlich kickte der 27-Jährige auch in den USA. Aus seinen vergangenen Stationen kennt Rohrhirsch bereits einige Spieler des FC Schwaig.