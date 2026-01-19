Vierter Titel macht schwarz-weiße Hallensaison perfekt

Der vierte Streich: Der TuS Schwarz-Weiß Bismark hat er erneut getan. Auch den Sparkassencup 2026 sicherten sich die Schützlinge von Michael Metzger und Florian Knoblich. – Foto: Verein

Am vergangenen Samstag wurde in Goldbeck traditionell der Sparkassen-Cup ausgetragen, eines der renommiertesten Hallenturniere im Altmark-Fußballkalender. Der TuS Schwarz-Weiß Bismark war dabei erneut einer der Maßstäbe im Hallenfußball dieser Saison und verteidigte seinen Titel - ungeschlagen machte man den vierten Titel im vierten Turnier fix.

In der Vorrunde setzte sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark in Gruppe A mit einer starken Bilanz durch. Zwei Punkteteilungen ließ man zwei Siege folgen, sodass man letztlich mit acht Zählern den ersten Platz der Gruppe vor dem Osterburger FC und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal erreichte. Gastgeber SV Blau-Gelb Goldbeck blieb in der Vorrunde ohne Punkte und schloss die Gruppe auf dem fünften Rang ab.



Die Gruppe B versprach ebenfalls Spannung pur, denn einen Durchmarsch einer Mannschaft in einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld blieb auch hier aus. So unterstrich die Saxonia aus Tangermünde ihre Titelambitionen und zog ungeschlagen ins Semifinale ein, während Landesklassist Möringer SV (7 Punkte) mit Mut und Leidenschaft das zweite Ticket sicherte und somit den TuS Wahrburg (5), den Kreveser SV (4) und die Preußen aus Schönhausen (2) in die Schranken verwies.

Im Halbfinale traf Bismark auf den Möringer SV und setzte sich in einem lange Zeit engen Match letztlich deutlich mit 4:1 durch. Im zweiten Halbfinale gewann der FSV Saxonia Tangermünde gegen den Osterburger FC (2:1), sodass die beiden ungeschlagenen Gruppensieger auch ins Endspiel einzogen. Im Spiel um Platz drei behielt der Osterburger FC mit 2:0 vom "Punkt" gegen den Möringer SV die Oberhand und sicherte sich den dritten Rang des Turniers.