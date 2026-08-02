Vierter Streich der VfB-Frauen in der Sommervorbereitung

Zu zweimal 50 Minuten haben die VfB Frauen ihre Gäste aus Fürth am Sonntagnachmittag in Bad Cannstatt empfangen. Zusätzlich zu Rosa Rückert (Sprunggelenksverletzung), Julia Mickenhagen (Bänderverletzung) und Verena Wieder (Aufbautraining) fielen Greta Stegemann, Mira Arouna und Eve Böttcher leicht angeschlagen für den Test gegen die Kleeblätter aus. Dafür rückten Joy Castor (Team II) und Anna Schmidt (U17) in den Spieltagskader auf.

Nicole Billa schnürt Hattrick Die VfB Frauen erwischten einen guten Start und gingen direkt in der ersten Minute durch Kapitänin Maxi Rall in Führung (1.). Im weiteren Spielverlauf haben die Mädels aus Cannstatt defensiv nur sehr wenig zugelassen und erspielten sich zugleich offensiv einige Möglichkeiten. Allen voran Nicole Billa, die in 16 Minuten einen lupenreinen Hattrick schnürte (10., 22., 26.). Neben zwei Treffern aus dem Spiel erzielte sie ihr drittes Tor vom Elfmeterpunkt. In Hälfte zwei legten Dafina Redzepi (50.) und Jana Beuschlein (85.) noch zwei weitere Treffer zum am Ende verdienten 6:0-Endstand nach.

„Hat uns gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen“ Unter dem Strich steht ein souveräner Heimsieg, den Cheftrainer Nico Schneck wie folgt einordnet: „Wir wollten dominant auftreten und die Partie gewinnen, das ist uns auch gelungen. Trotzdem haben wir auch gesehen, dass Mannschaft uns vor Schwierigkeiten stellen können, wenn wir manche Dinge gegen den Ball nicht gut lösen. Zwar war es heute nicht allzu häufig der Fall, Fürth hat dennoch sehr mutig gespielt und immer wieder Lösungen gegen unser hohes Pressing gefunden. Am Ende haben wir es gut verteidigt, unsere Gegner sind zu keiner richtig großen Torchance gekommen. Trotzdem hat es uns gezeigt, woran wir noch arbeiten müssen. Aber genau darum geht es in einem Testspiel.“

So spielte der VfB Erste Halbzeit: 1 Giuliani – 6 Hagel, 7 Redzepi, 8 Rall (C), 16 Hechler, 22 Achcinska, 23 Zähringer, 24 Norman, 26 Billa, 27 Schetter, 28 Wichmann Zweite Halbzeit: 12 Beck – 3 Müller, 6 Hagel (4 Schäfer, 67.), 7 Redzepi (10 Osawa, 67.), 8 Rall (C) (36 Schmidt, 77.), 16 Hechler (2 Hofmann, 67.), 20 Beuschlein, 22 Achcinska (17 Dürr, 67.), 23 Zähringer (30 J. Castor, 77.), 24 Norman (19 Hirano, 67.), 26 Billa (9 Glaser, 67.)