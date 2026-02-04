Vierter Sommer-Zugang: Roding holt Kreisliga-Keeper Beck Der 25-jährige Torwart kommt vom TSV Nittenau an den Esper und begreift den Wechsel als „Chance, mich höherklassig beweisen zu können“ von Florian Würthele · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann (rechts) präsentiert mit Sebastian Beck einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. – Foto: Andreas Klebl

Landesligist TB 03 Roding gibt den vierten offiziellen Neuzugang für die Saison 2026/27 bekannt. Keeper Sebastian Beck (25) vom Kreisligisten TSV Nittenau gab den Turnern seine ligaunabhängige Zusage, im Sommer an den Rodinger Esper zu wechseln.

„Die Gespräche mit Rodings sportlichem Leiter Christian Fleischmann und Cheftrainer Andreas Klebl waren von Anfang an sehr positiv und ich war sehr schnell davon überzeugt, dass das für mich genau das Richtige ist. Das ist meine Chance, mich höherklassig beweisen zu können und dafür befinde ich mich jetzt auch genau im richtigen Alter. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinem neuen Cheftrainer, der gesamten Truppe und dem Staff um das Team. Dem TSV Nittenau bin ich dankbar für eine sehr schöne Zeit und auch für das Verständnis, höherklassig wechseln zu wollen“, gibt Sebastian Beck zu Protokoll.



„Wir hatten Sebastian letztes Jahr schon auf dem Zettel, allerdings hatte er da bereits in Nittenau zugesagt. Er ist ein richtig guter Keeper, charakterlich überragend und hat zudem total Lust höherklassig zu spielen. Durch unsere erfahrenen Torwarttrainer Bernd Bergien und Daniel Kropf können wir ihm ein individuelles Torwarttraining bieten, was seine Entscheidung natürlich begünstigt hat. Sebi bringt durch seine Bezirksliga-Erfahrung und seine Physis alles mit, was ein richtig guter Torwart bei uns braucht. Wir freuen uns sehr, dass er im Sommer unseren Kader verstärkt“, lässt Rodings sportlicher Leiter Christian Fleischmann verlauten.





Der 1,94 Meter große und aus Bruck stammende Beck verbrachte seine gesamte Jugendzeit bei seinem Heimatverein SpVgg Bruck. Dort war er auch schon in ganz jungen Jahren als Keeper im Einsatz. Nach den ersten Schritten im Herrenbereich bei seinem Heimatverein wechselte er zur Saison 2023/24 zum SC Katzdorf, wo er auf Anhieb Stammkeeper in der Bezirksliga Süd war. Derzeit hütet Beck in seiner zweiten Saison das Tor des Kreisligisten TSV Nittenau und schlägt mit seinem Sommer-Wechsel zum TB 03 Roding ein neues Kapitel in seiner persönlichen Vita auf.