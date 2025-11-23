Vierter Sieg nach Erfolg gegen die TSG II!

Im Derby gegen die Verbandsliga-Reserve der TSG Hofherrnweiler/Unterrombach machte unsere Mannschaft in der ersten Viertelstunde gleich viel Druck. Nach knapp zehn Minuten hatte Dominik Eller die große Chance zur Führung, scheiterte aber an einem Gästespieler kurz vor der Torlinie. Von den Gästen kam in der Anfangsphase kaum etwas und so war die Führung in der 15.Minute auch hochverdient. Eller erkämpfte sich dabei gegen einen TSG-Verteidiger den Ball und sah in der Mitte den mitgeeilten Baumann, der den Ball aus wenigen Metern ins Tor schob. Nach rund 20 Minuten wurden die Gäste besser und spielten jetzt auch munter mit. Wirklich eindeutige Torchancen kamen hierbei aber nicht zustande. Stattdessen erhöhte Viehöfer per direktem Eckball auf 2:0, was gleichzeitig auch der Halbzeitstand war. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beiden Mannschaften weitgehend, Torwart Illig musste sich nur einmal in der 55.Minute nach einem Distanzschuss wirklich strecken und den Ball über die Querlatte lenken. Mitte der zweiten Halbzeit gab es kaum Aktionen, erst gegen Ende der Partie nahm das Tempo durch einige Konter unserer Mannschaft wieder zu. Aus einem dieser Konter über Eller und Abele entstand das 3:0 in der 82.Minute. Eller versenkte den Ball dabei im zweiten Versuch satt mit dem linken Fuß oben ins Eck, unhaltbar für Ulmer. Am Ende damit ein 3:0-Sieg, den man sich vor allem mit einer sehr intensiven Defensiv-Leistung und einigen konsequent vorgetragenen Angriffen erarbeitet hatte.