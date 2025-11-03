Vierter Sieg in Serie

Mit einer geschlossenen und überzeugenden Mannschaftsleistung sicherten sich die Frauen I der SGM den vierten Sieg in Serie. Über die gesamte Spielzeit hinweg dominierte das Team das Geschehen und ließ dem Gegner kaum Entfaltungsmöglichkeiten. Lediglich die Chancenverwertung verhinderte ein noch deutlicheres Ergebnis. Nach einer druckvollen Anfangsphase belohnte sich die SGM in der 36. Minute: London Lewis verwandelte zur verdienten Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Josi Kirchberger nach einem präzisen Zuspiel von Eva Pfau auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die SGM das klar tonangebende Team. In der 69. Minute sorgte erneut London Lewis nach Vorlage von Jedi Aschmer für das 3:0. Den Schlusspunkt setzte Jana Weber, die nach Vorarbeit von Sally Aschmer zum 4:0-Endstand traf. Dank dieses hochverdienten Sieges klettern die Frauen I auf den vierten Tabellenplatz und bestätigen ihre starke Form der letzten Wochen.