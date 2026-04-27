Vierter Sieg in Folge: Stotel etabliert sich in oberer Tabellenhälfte Doppelschlag bringt TSV im Kreisduell auf die Siegerstraße von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Der TSV Stotel war über weite Strecken der Saison tief in den Abstiegskampf entwickelt. Am gestrigen Sonntag setzte er seine Erfolgsserie im Heimspiel gegen den FC Geestland fort und kann endgültig für eine weitere Bezirksliga-Spielzeit planen.

Auf der eigenen Anlage legte das Team von Felix Flake einen überlegenden Auftritt hin. Erste Möglichkeiten blieben noch ungenutzt, ehe in Minute 32 Tom Beckhusen aus kurzer Distanz zum Führungstreffer vollendete. Kurz darauf erhöhte Tjark Henning auf 2:0 (37.). Der TSV arbeitete an einer frühen Entscheidung. Der von Nico Solle bediente Jan-Moritz Jaschke legte in der 53. Minute das 3:0 nach. Eine Reaktion der Gäste blieb aus, sodass sich in der Folge nichts mehr am Resultat änderte.