Vierter Sieg in Folge für die SGBM 2

(BL) Nach den vorherigen klaren Erfolgen wollte die SGBM2 auch den Gegner aus Leipheim 2 bezwingen, um die Serie nicht reißen zu lassen. Einem Sieg stand aber an diesem Tag nicht nur der Gegner im Weg, sondern auch die Nachwirkungen eines Festes am Vortag (inkl. der Nacht). Dementsprechend ging die SGBM 2 etwas „geschwächt“ in die Partie.

Die Gäste aus Leipheim erkannten früh, dass Sie die Heimmannschaft mit hohem Pressing zu Fehlern zwingen konnte und so musste die SGBM 2 sehr kämpfen, das Spiel nicht schon in den ersten Minuten aus der Hand zu geben. Viele Ballverluste und Fehlpässe führten immer wieder zu gefährlichen Kontern der Gäste. Vor allem die Defensivabteilung samt Torhüter der SGBM 2 musste in einigen Situationen alles riskieren, um nicht in Rückstand zu geraten. Chancen der Heimmannschaft wurden teilweise leichtfertig vergeben. So war es eine Einzelleistung von P. Teichmann, der mit einem wunderschönen Schuss die 1:0 (44.) Führung erzielte. So ging es dann auch in die von vielen Spielern ersehnte Pause.