Vierter Sieg im fünften Spiel - Neufraunhofen bezwingt Plattling

Beim SV Neufraunhofen läuft es rund. Trotz des Personalengpasses konnten die Grafen den Aufsteiger SpVgg Plattling am Sonntagnachmittag mit 3:1 (1:0) besiegen und so den vierten Sieg im fünften Spiel der Bezirksliga West einfahren. Damit schließt der SVN das erste Saisondrittel im Verfolgerfeld auf Platz fünf ab.

„Am Ende steht ein verdienter Sieg, bei dem wir es uns schwerer gemacht haben, als es eigentlich sein hätte müssen“, sagte Trainer Christian Endler nach dem Sieg über die SpVgg Plattling. Dabei benötigte sein Team wieder zehn Minuten, um ins Spiel zu finden, konnte in der Folge aber das Spiel an sich reißen. Michael Geraurer feuerte noch einen Warnschuss ab, ehe Thomas Niedermeier in „Robben-Manier“ nach innen zog und den Ball mit dem schwachen Rechten zur Führung in den Winkel schlenzte (18.). Die Hausherren verpassten es prompt nachzulegen und so kam die SpVgg auf. In der 28.Minute rettete Torhüter Thomas Huber beim Alleingang von Maximilian Brandl die Führung mit einem tollen Reflex. Wenig später schoss Ex-Regionalliga-Kicker Sebastian Niedermayer einen Freistoß knapp drüber.