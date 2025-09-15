Vierter Sieg im fünften Spiel - Neufraunhofen bezwingt Plattling

Beim SV Neufraunhofen läuft es rund. Trotz des Personalengpasses konnten die Grafen den Aufsteiger SpVgg Plattling am Sonntagnachmittag mit 3:1 (1:0) besiegen und so den vierten Sieg im fünften Spiel der Bezirksliga West einfahren. Damit schließt der SVN das erste Saisondrittel im Verfolgerfeld auf Platz fünf ab.
„Am Ende steht ein verdienter Sieg, bei dem wir es uns schwerer gemacht haben, als es eigentlich sein hätte müssen“, sagte Trainer Christian Endler nach dem Sieg über die SpVgg Plattling. Dabei benötigte sein Team wieder zehn Minuten, um ins Spiel zu finden, konnte in der Folge aber das Spiel an sich reißen. Michael Geraurer feuerte noch einen Warnschuss ab, ehe Thomas Niedermeier in „Robben-Manier“ nach innen zog und den Ball mit dem schwachen Rechten zur Führung in den Winkel schlenzte (18.). Die Hausherren verpassten es prompt nachzulegen und so kam die SpVgg auf. In der 28.Minute rettete Torhüter Thomas Huber beim Alleingang von Maximilian Brandl die Führung mit einem tollen Reflex. Wenig später schoss Ex-Regionalliga-Kicker Sebastian Niedermayer einen Freistoß knapp drüber.
Im zweiten Durchgang gab es schnell die kalte Dusche. Einen Aufbaufehler bestrafte Samuel Gwinner konsequent zum Ausgleich (51.). Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der SVN die besseren Chancen hatte. Michael Gerauer scheiterte mit einem Lupfer und Hannes Karls Schuss drehte Keeper Henrik Schuhbaum noch um den Pfosten. Plattling meldete sich lediglich per Standard: Sebastian Niedermayer visierte beim Freistoß den Außenpfosten an. Zehn Minuten später zogen die Grafen die Partie. Der starke Niedermeier setzte sich über links durch und bediente den freistehenden Stefan Haas zum 2:1 (81.). Zwei Minuten später leitete Niedermeier die Entscheidung selbst ein als er nach einem Doppelpass mit Dion Rexhepi zum 3:1-Endstand verwandelte.
Mit dem Sieg bleibt der SV Neufraunhofen in der Spitzengruppe und freut sich nun auf das Derby am Sonntag beim Nachbarn TV Geisenhausen.