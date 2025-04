Vierter Sieg: Heeslingen II bleibt im Waldstadion ungeschlagen

Der HSC II bleibt im heimischen Waldstadion eine Macht. Die Elf von Robin Cordes feierte am Freitagabend bereits den vierten Heimsieg in Folge. Das Nachsehen hatte diesmal der Rotenburger SV II, der eine klare 0:5-Niederlage kassierte.

Nach rund einer halben Stunde hatte sich das Blatt endgültig gewendet und die Heeslinger Führung lag buchstäblich in der Luft. Nachdem in der 31. Minute noch die Latte für die Gäste gerettet hatte, scheiterte acht Minuten später jeder Rettungsversuch. Nach schöner Vorarbeit von Daniel Holsten beförderte Mika Kraßmann den Ball zur verdienten Führung ins Netz.

In der Folgezeit setzten die Gäste aus der Kreisstadt alles auf eine Karte und drängten auf den Anschlusstreffer, doch dadurch ergaben sich immer wieder Räume für schnelle Konter der Heeslinger, die sie in der Schlussphase eiskalt nutzten. In der 75. Minute war es der eingewechselte Henrik Dubbels, der seiner Rolle als Joker mehr als gerecht wurde und auf 3:0 erhöhte.

Sechs Minuten später war Wirbelwind Lukas Meyer zur Stelle und erhöhte nach herrlicher Vorarbeit von Daniel Holsten auf 4:0. Den Schlusspunkt markierte Mika Kraßmann, der seine starke Leistung mit dem Treffer zum 5:0 krönte (84.).

"Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden, aber Mitte der ersten Halbzeit hatten wir uns sehr gut auf den Gegner eingestellt und sind auch verdient in Führung gegangen. Die rote Karte und das anschließende Tor zum 2:0 waren letztlich Spiel entscheidend. Nach dem zweiten Treffer wurden wir immer sicherer, haben am Ende unsere Konterchancen sehr gut genutzt und verdient gewonnen", sagte Trainer Robin Cordes.

Sein Team ist am Mittwoch bereits wieder gefordert. Um 19.30 gastiert die SG Unterstedt im Waldstadion. "Die Aufgabe dürfte um einiges schwieriger werden, aber wir gehen nach vier Heimsiegen in Folge selbstbewusst in die Partie", so der HSC-Coach gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.