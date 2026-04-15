Vierter Nichtantritt: U19 der SG Regen wird aus BOL-Wertung genommen Die aus vier Vereinen bestehende Spielgemeinschaft hat es nicht geschafft, die Saison zu Ende zu bringen von red · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Die SG Regen / Zwiesel / Frauenau / Lindberg verabschiedet sich frühzeitig aus der U19-Bezirksoberliga – Foto: Andreas Roith

Eigentlich ist es bereits bedenklich, wenn sich zwei Stadt- und Traditionsvereine wie der TSV Regen und der SC Zwiesel zusammentun müssen, um eine gemeinsame U19 stellen zu können. Hinzu kommt, dass dieser Spielgemeinschaft auch noch der TSV Frauenau und der TSV Lindberg angehören. Die Saison in der A-Junioren-Bezirksoberliga bringt die SG aus dem Landkreis Regen dennoch nicht zu Ende, denn die Partie beim FC Fürstenzell musste aus Spielermangel abgesagt werden. Es war in der laufenden Runde bereits der vierte Nichtantritt, der nach BFV-Regularien zur Folge hat, dass das Team aus der Wertung genommen wird und somit als erster Absteiger feststeht. Zugleich werden alle bisherigen Ergebnisse der Spielgemeinschaft annulliert.

Einen geregelten Trainingsbetrieb gab es bei der SG während der ganzen Saison nur sporadisch, denn einige Spieler sind schon fest in den Herren-Spielbetrieb ihrer Stammvereine integriert. Das kann für die jeweiligen Klubs nun aber zum Problem werden, denn der BFV ist verpflichtet, den Sachverhalt zu überprüfen. Stellt sich heraus, dass die Abstellungen für den Seniorenbereich eine maßgebliche Rolle für die Nichtantritte gespielt haben, kann den Youngsters bis zum Saisonende das Spielrecht entzogen werden und das würde bedeuten, dass für die betroffenen Kicker auch keine weiteren Einsätze in den Herrenteams mehr möglich sind.



