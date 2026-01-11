Vierter Neuzugang bei Bezirksligist und weitere Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der Tabellensechste der Kreisliga A3 Oberschwaben Türkspor Biberach kann die ersten beiden Neuzugänge in der Winterpause präsentieren. Von der SG Warthausen/Birkenhard kommt Abwehrspieler Yahaya Dalati (28) zu Türkspor, zudem konnten sie Abwehrspieler Muharrem Arslan (18) vom FV Bad Schussenried verpflichten.







FC Inter Laupheim



Stürmer Yunus Emre Demirezen (36) wechselt von der SG Äpfingen/Baltringen (Kreisliga A2 Oberschwaben) zum Tabellenführer FC Inter Laupheim (Kreisliga B4 Oberschwaben). Demirezen erzielte für die erste Mannschaft ein Tor in 8 Spielen und kam in der zweiten Mannschaft (Kreisliga B4) auf zwei Tore in fünf Spielen.





SV Schemmerhofen



Der SV Schemmerhofen hat sich mit dem Torwart Romeo Tauras von der A-Jugend des FV Biberach verstärkt. Den Verein verlassen hat hingegen Torwart Fabian Egger, er spielte seit der Saison 23/24 beim SV Schemmerhofen. In der Kreisliga A2 Oberschwaben belegt der SVS derzeit mit 28 Punkten den sechsten Platz.





FC Dostluk Friedrichshafen



Der Aufsteiger FC Dostluk Friedrichshafen hat sich in der Winterpause erneut verstärkt. Vom Ligakonkurrenten TSV Tettnang kommt der Mittelfeldspieler Hakan Fil (29) zum FC, er ist schon der vierte Neuzugang. In 12 Spielen erzielte Fil in dieser Spielzeit bisher ein Tor.





