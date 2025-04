Vierter Kreispokaltitel in Folge für den VfL Jüchen

Die Süder sind 2025 in bestechender Form und machten dem Favoriten Probleme. Nach einer Nullnummer zur Pause trafen Pascal Moseler (65.) und Tim Kosmala (83.) im zweiten Durchgang, um den vierten Triumph im Kreispokal in Folge perfekt zu machen. Jetzt darf die Elf von Daniel Klinger sogar vom Double freuen, denn Jüchen kämpft in der Landesliga, Gruppe 1, noch um den Aufstieg in die Oberliga.

Moselers Treffer war die Vollendung eines starken Angriffes, den sein Bruder Sven eingeleitet hatte. Beim 2:0, das aus einer Ecke resultierte, nutzten die Jüchener einen Fehler der Grevenbroicher Defensive. Mit 1200 Zuschauern hatte das Spiel, das vom Schlossstadion ins Südstadion in Grevenbroich hatte verlegt werden müssen, einen mehr als würdigen Rahmen. Und die Jüchener nehmen noch einmal Fahrt für den Aufstiegskampf auf.

FuPa gratuliert zum Titel!

1. FC Grevenbroich-Süd – VfL Jüchen-Garzweiler 0:2

1. FC Grevenbroich-Süd: Jan Müller, Emre Demirbolat, Ahghas Newton, Ismail Günsel, Jannes Bienert, Ensar Krasniqi, Muhammed Arda Öztürk, Berkay Köktürk, Ermal Maqkaj (60. Fatih Yaman), Marcel Hensel, Gökan Lekesiz (46. Erol Dzaferi) - Trainer: Botan Melik

VfL Jüchen-Garzweiler: Tim Müller, Lucas Esser, Jan-Lars Schuchardt, David Alexandre Alves Oliveira, Sven Moseler, Alexander Hahn (46. Pascal Moseler), Jannik Schulte, Reo Kamiyama, Sebastian Wilms, Nils Friebe (55. Tim Kosmala), Marco Lüttgen - Trainer: Daniel Klinger

Schiedsrichter: Laurin Titze (Neuss) - Zuschauer: 1200

Tore: 0:1 Pascal Moseler (65.), 0:2 Tim Kosmala (83.)

Vorbericht: Ostermontag bei FuPa.tv: FC Süd fordert VfL Jüchen im Pokalfinale

Es ist schon eine ganz besondere Geschichte, die der VfL Jüchen-Garzweiler im Kreispokal Grevenbroich-Neuss geschrieben hat - und es immer noch tut. Denn in der Tat hat der Landesligist, der am vorigen Sonntag nach dem Sieg im Topspiel gegen den FC Kosova Düsseldorf wieder die Tabellenführung der Gruppe 1 übernommen hat, seit vier Jahren im Kreispokal keine Partie verloren. Heißt konkret: Wenn es auch am Ostermontag in der Grevenbroicher Südstadt im Finale gegen den Bezirksligisten 1. FC Grevenbroich-Süd zu einem Sieg reicht, so wäre es der vierte Kreispokalsieg in Folge für die Jüchener. Eine Serie, mit der so am Niederrhein aktuell niemand mithalten kann.

