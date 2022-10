Vierter Doppelpack: Darvin Stüve lässt A/O in der Nachspielzeit jubeln

Die Oberliga-Fußballer der SV Ahlerstedt/Ottendorf sind auf den Geschmack des Siegens gekommen - 3:2 gegen Papenburg. Aber gefeiert hat A/O erst in der Nachspielzeit.

Im Heimspiel gegen den SC Blau-Weiß Papenburg boten die Ahlerstedter zwar keine reine Fußball-Feinkost an, verdienten sich den Lucky-Punch zum 3:2-Erfolg aber vor allem über einen ansprechenden ersten Durchgang.Dass der Aufsteiger immer noch seine offenen Themen hat, bewies der frühe Rückstand. A/O bekam einen Einwurf nicht sauber geklärt, sodass Torben Lange mit einer wuchtigen Direktabnahme einschießen konnte (6.).

Gleichzeitig ist die Mannschaft von Trainer Malte Bösch mittlerweile deutlich gefestigter und fand die schnelle Antwort. Marc Holler legte ab für Jannik Peters, der zum Ausgleich einschob (9.). Die Gastgeber waren nun über weite Strecken des Spiels feldüberlegen. Nach einer feinen Kombination über Marcel Brunsch, Luqman Krugmeier, Jannes Hein und Holler fehlte lediglich der erfolgreiche Torabschluss des Stürmers (33.).

A/O-Stürmer hat einen LaufIm zweiten Durchgang knüpfte A/O zu selten an die Leistung der ersten 45 Minuten an, wieder bereinigten sie einen Einwurf nicht entscheidend, weswegen Janek de Buhr aus dem Gewühl vollstreckte (48.).Anschließend ließ Ahlerstedt die Durchschlagskraft vermissen und machte Papenburg das Leben einfach. Im Moment hat A/O aber einen Torjäger, der einen Lauf hat. Darvin Stüve brachte eine Kopfballverlängerung von Holler im Kasten unter (85.), dann war es eine Flanke vom eingewechselten Michael Stern, die er über die Linie drückte (90.+3). "Wir waren lange auf keinem guten Weg, haben aktuell aber einen Stürmer, der trifft", sagte Coach Malte Bösch über Stüves vierten Doppelpack in der laufenden Spielzeit. "Die Gegentore müssen wir heute verteidigen - das war schlafmützig. Über den Sieg sind wir aber super glücklich."