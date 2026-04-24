Vierter Besigheim bittet Primus Germania, Münchingen auswärts

---

TSV Schwieberdingen geht nach dem 1:1 bei FSV 08 Bietigheim-Bissingen II mit einem kleinen Erfolgserlebnis in dieses Heimspiel, bleibt mit 29 Punkten aber tief in der gefährdeten Zone. TSV Phönix Lomersheim sammelte durch das 2:0 gegen SV Salamander Kornwestheim frisches Selbstvertrauen und steht bei 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel gewann Schwieberdingen mit 3:2. Für die Gastgeber ist es eine Chance, sich weiter zu befreien, für Lomersheim die Gelegenheit, den Abstand nach unten endgültig komfortabel zu gestalten. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest TSV Merklingen Merklingen 15:00 PUSH

Für SV Salamander Kornwestheim war das 0:2 in Lomersheim ein Dämpfer, der im Rennen um die vorderen Plätze schmerzt. Mit 40 Punkten ist die Mannschaft aber weiter in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. TSV Merklingen reist mit 31 Punkten an und braucht jeden Zähler, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf gezogen zu werden. Das Hinspiel entschied Merklingen überraschend mit 3:1 für sich. Genau das verleiht dieser Partie zusätzliche Schärfe: Kornwestheim will Wiedergutmachung, Merklingen einen weiteren Befreiungsschlag. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden TASV Hessigheim Hessigheim 15:00 PUSH

Die Lage von TV Pflugfelden ist dramatisch. Das 0:22 gegen TSV Heimsheim war ein sportlicher Absturz von brutaler Wucht, die Mannschaft bleibt bei nur drei Punkten und 16:225 Toren. Nun kommt mit TASV Hessigheim ein Gegner, der nach dem 2:1 gegen NK Croatia Bietigheim mit Rückenwind reist. Schon das Hinspiel gewann Hessigheim klar mit 6:0. Alles spricht für die Gäste – und doch ist dieses Spiel für Pflugfelden auch ein Test auf Haltung, Stolz und Widerstandskraft. ---

NK Croatia Bietigheim verlor zuletzt 1:2 in Hessigheim und steckt mit 23 Punkten weiter im Tabellenkeller fest. FC Marbach ließ beim 2:2 gegen SV Pattonville Punkte liegen, hält sich mit 40 Zählern aber im gesicherten Mittelfeld. Das Hinspiel entschied Marbach erst in letzter Minute mit 1:0 für sich. Für Croatia ist das Heimspiel eine große Chance, den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkleinern. Marbach dagegen will verhindern, dass eine stabile Saison unnötig ins Wanken gerät. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II SV Pattonville Pattonville 15:00 PUSH

FV Löchgau II holte beim spektakulären 4:4 in Besigheim einen wichtigen Punkt und steht nun bei 25 Zählern. SV Pattonville kam in Marbach zu einem 2:2 und liegt mit 29 Punkten nur knapp vor der Gefahrenzone. Das Hinspiel endete ebenfalls 1:1, vieles spricht also erneut für eine enge Partie. Für Löchgau II wäre ein Heimsieg ein mächtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt. Pattonville könnte sich dagegen mit einem Auswärtserfolg etwas Luft verschaffen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Spvgg Besigheim Besigheim SV Germania Bietigheim SV Germania 15:00 PUSH

Spvgg Besigheim hat beim 4:4 gegen FV Löchgau II zwar Moral bewiesen, im Rennen um die Spitze aber erneut Punkte liegen lassen. Nun wartet mit SV Germania Bietigheim der Tabellenführer – und wohl die härteste Prüfung dieser Phase. Germania untermauerte mit dem 4:0 gegen TV Aldingen eindrucksvoll seine Vormachtstellung und führt die Liga mit 56 Punkten an. Auch das Hinspiel gewann Bietigheim mit 2:0. Für Besigheim ist es die vielleicht letzte große Chance, oben noch einmal ernsthaft Druck aufzubauen. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TV Aldingen TV Aldingen TSV Münchingen Münchingen 15:00 PUSH