Die erste Viertelstunde des Spiels gegen Lenggries kostet den TSV Peiting die Punkte. – Foto: Markus Nebl

Viertelstunden-Schlaf kostet Punkte – TSV Peiting durch frühen Rückstand

Ein Überzeugender TSV Peiting muss sich Topteam Lenggries mit 2:3 geschlagen geben. Die ersten zehn Minuten entschieden das Spiel.

Wären doch nur diese ersten zwölf Minuten nicht gewesen. Dann hätte auch niemand beim TSV Peiting über den Schock der Schlussphase gesprochen. Gegner Lenggries, gerade auf einer Euphoriewelle gen Bezirksliga unterwegs, traf vier Minuten vor Schluss zum Sieg. Aber dieses Gegentor störte Trainer Thomas Fischer nicht übermäßig. Der Start in die Partie trübte die Laune nach einem an sich sehr starken Auftritt seiner Mannen. 0:2 nach zwölf Minuten lag der TSV hinten, kämpfte sich zurück, verlor aber 2:3 (1:2). „Wir haben zehn Minuten gebraucht, um auf das Level zu kommen.“

Thomas Fischer Besonders ärgerlich: Eigentlich wussten die Peitinger, was sie erwartet. Lenggries‘ große Stärke ist seit jeher das Spiel über die Außen. Sie haben dort Raketen wie etwa den ehemaligen Bayernliga-Mann Jakob Gerg, der seit über einem Jahrzehnt Abwehrreihen in sämtlichen Ligen tyrannisiert. Wobei Fischer klarstellte: Seiner Viererkette mache er „am wenigsten Vorwurf“. Nein, die Spieler weiter vorn hatten offenbar in der Sitzung davor nicht aufgepasst. Ziel der Peitinger war, die langen Schläge auf die flinken Flitzer zu verhindern, und diese Aufgabe fiel nun mal den Leuten in Sturm und Mittelfeld zu. 0:2 und 2:3 fielen nach exakt jenem Muster. Beim ersten Gegentor schliefen mehrere, als Lenggries einen Freistoß schnell ausführte. „Wir haben zehn Minuten gebraucht, um auf das Level zu kommen“, so Fischer. Zehn Minuten zu viel.