Viertelstunden-Schlaf kostet Punkte – TSV Peiting durch frühen Rückstand

Ein Überzeugender TSV Peiting muss sich Topteam Lenggries mit 2:3 geschlagen geben. Die ersten zehn Minuten entschieden das Spiel.
Wären doch nur diese ersten zwölf Minuten nicht gewesen. Dann hätte auch niemand beim TSV Peiting über den Schock der Schlussphase gesprochen. Gegner Lenggries, gerade auf einer Euphoriewelle gen Bezirksliga unterwegs, traf vier Minuten vor Schluss zum Sieg. Aber dieses Gegentor störte Trainer Thomas Fischer nicht übermäßig. Der Start in die Partie trübte die Laune nach einem an sich sehr starken Auftritt seiner Mannen. 0:2 nach zwölf Minuten lag der TSV hinten, kämpfte sich zurück, verlor aber 2:3 (1:2).
„Wir haben zehn Minuten gebraucht, um auf das Level zu kommen.“
Thomas Fischer
Besonders ärgerlich: Eigentlich wussten die Peitinger, was sie erwartet. Lenggries‘ große Stärke ist seit jeher das Spiel über die Außen. Sie haben dort Raketen wie etwa den ehemaligen Bayernliga-Mann Jakob Gerg, der seit über einem Jahrzehnt Abwehrreihen in sämtlichen Ligen tyrannisiert. Wobei Fischer klarstellte: Seiner Viererkette mache er „am wenigsten Vorwurf“. Nein, die Spieler weiter vorn hatten offenbar in der Sitzung davor nicht aufgepasst. Ziel der Peitinger war, die langen Schläge auf die flinken Flitzer zu verhindern, und diese Aufgabe fiel nun mal den Leuten in Sturm und Mittelfeld zu. 0:2 und 2:3 fielen nach exakt jenem Muster. Beim ersten Gegentor schliefen mehrere, als Lenggries einen Freistoß schnell ausführte. „Wir haben zehn Minuten gebraucht, um auf das Level zu kommen“, so Fischer. Zehn Minuten zu viel.
Was sich dann ereignete, war Peitings bester Fußball der Saison. „Jetzt schießen wir vorn welche, aber kassieren hinten viele. Das ist mir echt ein Rätsel“, scherzte der Coach am Tag danach. Locker acht beste Chancen notierte er für sein Team. Alles Denkbare war dabei: Läufe über außen wie beim 1:2 von Florian Maier, scharfe Flanken, eroberte Bälle nach krassen Fehlern des Gegners, ein präziser Freistoß samt Glanzparade und – als alle schon das Hoffen aufgegeben hatten – eine „Gewaltaktion aus fünf Metern“, in der Milos Stevanovic eine Hereingabe mit dem Vollspann nahm. „Richtig reingedroschen“, jubilierte Fischer über das 2:2 (80.). Es ging weiter in Richtung Tor der Lenggrieser, die die Partie wegen einer Hochzeit auf Freitagabend verlegt hatten. Doch der Siegtreffer gelang dem LSC in bekannter Weise. „Wir sind abgestraft worden“, sagt Thomas Fischer. Alle Kritik bezog sich aber nur auf die Anfangsphase. Für alles danach könne er keinem einen Vorwurf machen.