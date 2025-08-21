 2025-08-20T04:22:19.839Z

Pokal
Der VfR Mannheim (rot) wird im Viertelfinale des badischen Pokals beim ASV Eppelheim zu Gast sein. – Foto: Stephan Eckenfels

Viertelfinals für den Weg ins Finale ausgelost

Badischer Pokal +++ Eppelheim empfängt den VfR

Bretten. Während der Halbzeit des Verbandsliga-Eröffnungsspiels am letzten Freitag fand die Auslosung der Viertelfinalpartien des badischen Pokals statt. Die Losfeen bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und ehemaliger SV Waldhof Mannheim-Spieler Philipp Förster verkündeten die Paarungen in Bretten.

Fünf der acht Achtelfinalbegegnungen wurden bereits ausgetragen. Eine große Überraschung gelang dem Landesligisten ASV Eppelheim. Dieser setzte sich gegen den Oberligisten FC Nöttingen mit einem 4:2 durch und zog ins Viertelfinale ein. Der 1. FC Bruchsal und der SV Waldhof Mannheim wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen ihre Spiele souverän mit 1:6 beziehungsweise 1:7. Der VfR Mannheim entschied das Spiel gegen den CfR Pforzheim im Elfmeterschießen knapp mit 8:7 für sich. Der FC Grünsfeld konnte sich gegen den TSV Mudau durchsetzen und das Ticket für das Viertelfinale lösen. Die restlichen Partien werden am 9./10. September ausgetragen.

Die Begegnungen im Viertelfinale lauten wie folgt:

  1. ASV Eppelheim vs. VfR Mannheim
  2. SV Waldhof Mannheim vs. TSV Tauberbischofsheim/ FC-Astoria Walldorf
  3. 1. FC Bruchsal vs. SV Huchenfeld/ VfB St. Leon
  4. FC Grünsfeld vs. FC Zuzenhausen/ SV Sandhausen

Die Termine der Viertelfinalpartien werden nun zeitnah in Absprache mit den beteiligten Vereinen festgelegt.

