Viertelfinals für den Weg ins Finale ausgelost

Fünf der acht Achtelfinalbegegnungen wurden bereits ausgetragen. Eine große Überraschung gelang dem Landesligisten ASV Eppelheim. Dieser setzte sich gegen den Oberligisten FC Nöttingen mit einem 4:2 durch und zog ins Viertelfinale ein. Der 1. FC Bruchsal und der SV Waldhof Mannheim wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen ihre Spiele souverän mit 1:6 beziehungsweise 1:7. Der VfR Mannheim entschied das Spiel gegen den CfR Pforzheim im Elfmeterschießen knapp mit 8:7 für sich. Der FC Grünsfeld konnte sich gegen den TSV Mudau durchsetzen und das Ticket für das Viertelfinale lösen. Die restlichen Partien werden am 9./10. September ausgetragen.

Die Begegnungen im Viertelfinale lauten wie folgt: