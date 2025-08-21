Viertelfinals für den Weg ins Finale ausgelost

Bretten. Während der Halbzeit des Verbandsliga-Eröffnungsspiels am letzten Freitag fand die Auslosung der Viertelfinalpartien des badischen Pokals statt. Die Losfeen bfv-Vizepräsident Rüdiger Heiß und ehemaliger SV Waldhof Mannheim-Spieler Philipp Förster verkündeten die Paarungen in Bretten.
Fünf der acht Achtelfinalbegegnungen wurden bereits ausgetragen. Eine große Überraschung gelang dem Landesligisten ASV Eppelheim. Dieser setzte sich gegen den Oberligisten FC Nöttingen mit einem 4:2 durch und zog ins Viertelfinale ein. Der 1. FC Bruchsal und der SV Waldhof Mannheim wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen ihre Spiele souverän mit 1:6 beziehungsweise 1:7. Der VfR Mannheim entschied das Spiel gegen den CfR Pforzheim im Elfmeterschießen knapp mit 8:7 für sich. Der FC Grünsfeld konnte sich gegen den TSV Mudau durchsetzen und das Ticket für das Viertelfinale lösen. Die restlichen Partien werden am 9./10. September ausgetragen.
Die Termine der Viertelfinalpartien werden nun zeitnah in Absprache mit den beteiligten Vereinen festgelegt.