Viertelfinals des Sport-Lines wfv-Pokal der Frauen ausgelost

Die Viertelfinal-Partien im Sport-Lines wfv-Pokal der Frauen 2022/23 stehen fest. Die Auslosung wurde per Zufallsgenerator über das DFBnet in der wfv-Geschäftsstelle durchgeführt. Heimrecht haben grundsätzlich die klassentieferen Viertelfinalisten.

So empfängt Landesligist SV Eutingen (Landesliga) den amtierenden wfv-Pokalsieger SV Hegnach aus der Regionalliga Süd. Die Eutingerinnen treffen damit bereits zum zweitem Mal im diesjährigen Verbands-Pokalwettbewerb auf einen Verein aus der Regionalliga. Bereits im Achtelfinale gelang dem Verein aus dem Gäu ein knapper 2:1-Erfolg gegen den VfL Herrenberg.

Im zweiten Viertelfinale trifft der TSV Neuenstein auf den FSV Waldebene Stuttgart Ost (beide Oberliga BW). Der aktuelle Tabellenzweite empfängt damit den auf Platz acht rangierenden Liga-Konkurrenten aus der Landeshauptstadt.

Auf den SV Alberweiler (Regionalliga Süd) freut man sich bei der SpVgg Berneck/Zwerenberg (Landesliga) aus dem Nordschwarzwald. Die Sportvereinigung aus Berneck konnte bereits Erfahrungen im Wettbewerb mit höherklassigen Mannschaften sammeln. So bezwang man bereits im Achtelfinale den Oberligisten FV Löchgau mit 3:1.

Last but not least trifft die zweite Mannschaft des SV Alberweiler auf die SG Altheim. aus Oberschwaben. Die beiden Teams der Landesliga 2 trennten sich im ersten Aufeinandertreffen der Saison mit 1:1.