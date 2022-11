Viertelfinaleinzug im WFV-Pokal

Mit drei Änderungen gingen die Blauen in die Partie. Maximilian Otto stand für Ramon Castellucci zwischen den Pfosten. Marian Riedinger und Loris Maier begannen für Flamur Berisha und Niklas Kolbe, der heute nicht im Kader stand. In einem ausgeglichenen ersten Spielabschnitt war von einem Klassenunterschied nichts zu sehen und Fellbach hatte sogar die große Möglichkeit in Führung zu gehen. Niklas Hofmeister scheiterte freistehend aus halbrechter Position am glänzend reagierenden Otto im Kickers-Tor (10.). Die Blauen zeigten nicht die Wucht im Angriffsspiel wie in den vergangenen Begegnungen und so waren zunächst nur Halbchancen zu verzeichnen. David Kammerbauers Schuss aus dem Rückraum wurde zur Ecke abgewehrt (33.) und auch der Abschluss von Marian Riedinger rettete Fellbach zur Ecke (37.). Die Platzherren setzten immer wieder Nadelstiche mit schnellen Kontern, ließen aber vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Im Gegensatz zu den Kickers, die nach einer Eckballhereingabe von Dicklhuber ihre Möglichkeit nutzten und durch den Kopfballtreffer des aufgerückten Polauke in Führung gingen (40.). Fast hätte der Ex-Blaue Leon Braun vor dem Seitenwechsel noch den Ausgleichstreffer erzielt, doch Luigi Campagna klärte seinen Schuss zur Ecke (43.).

Die Stuttgarter Kickers gewannen bei strahlendem Herbstwetter vor 2.550 Zuschauern im Max-Graser-Stadion in Fellbach mit 2:0 (1:0)-Toren die Achtelfinalbegegnung im DB Regio-wfv-Pokal beim SV Fellbach. Paul Polauke brachte die Blauen mit seinem Kopfballtreffer in Führung (40.). Nach dem Seitenwechsel stellte Kapitän Kevin Dicklhuber mit seinem Tor zum 2:0 (51.) früh die Weichen für den Einzug in die nächste Pokalrunde und die Degerlocher setzen damit ihre Erfolgsserie auch im November fort. Laut Rahmenterminkalender finden die Viertelfinalbegegnungen im Pokalwettbewerb am 28./29.03.2023 statt. Die Auslosung erfolgt im Januar 2023.

Ohne Personalwechsel gingen beide Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Kickers-Cheftrainer Ünal stellte taktisch auf eine 4-4-2 Formation um und agierte mit einer zweiten Spitze. Auch gegen den Ball waren die Blauen mit der Doppelsechs fortan besser bei den zweiten Bällen. Nach Vorarbeit von Kammerbauer von der linken Außenbahn setzte Dicklhuber das Spielgerät wunderschön halbhoch in die linke Torecke zur vorentscheidenden 2:0-Führung (51.).



Der Titelverteidiger hatte nun die Spielkontrolle. Brenzlig wurde es nur noch einmal nach einem Freistoß für Fellbach im Kickers-Strafraum, der Ball landete aber in der Mauer (73.). In den Schlussminuten schloss der eingewechselte Halim Eroglu einen schnellen Konter nach Vorlage von Malte Moss über die Querlatte ab. So blieb es beim verdienten 2:0-Arbeitssieg für die Stuttgarter Kickers.

Mustafa Ünal nach dem Schlusspfiff: „Nach dem 1:0 durch einen Standard legen wir den zweiten Treffer nach. Das war in Ordnung, aber dann gehen wir wieder in den Verwaltungsmodus. Das ist vielleicht menschlich, aber kein Grund für mich, nicht Vollgas zu geben. Aber die Jungs haben in den letzten Wochen so viel rausgehauen, da kann es sein, dass auch mal so ein Spiel kommt.“

Am Samstag, 5. November reisen die Stuttgarter Kickers zum Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen. Anpfiff in der MS TECHNOLOGIE-ARENA in Villingen-Schwenningen ist um 14.00 Uhr.

Es spielten:

SV Fellbach: Meister – Jäkel, Plaste, Müller, Koroll – Hofmeister (69. Wehaus), Binner (82. Michaltsis), Parharidis, Uslu (73. Milenkovic) ­– Pollex (69. Scarcelli), Braun

Ersatz: Bauer (ETW), Fossi, Domic

Trainer: Mario Marinic

Stuttgarter Kickers: Otto – Moos, Zagaria, Polauke, Kammerbauer (61. Berisha) – Campagna (75. Leon Maier) – Loris Maier, Dicklhuber (82. Eroglu), Blank, Riedinger – Braig (68. Obernosterer)

Ersatz: Nreca-Bisinger (ETW), Čolić, Riehle, Guarino, Kececi, Profis

Trainer: Mustafa Ünal

Tore: 0:1 Paul Polauke (40.), 0:2 Kevin Dicklhuber (51.)

Schiedsrichter: John Bender, Assistenten: Daniel Fuchs, Felix Rauch

Gelbe Karten: Pollex, Müller - Braig

Gelbe Karten für Teamoffizielle: -

Gelb-Rote Karten: -

Rote Karten: -

Zuschauer: 2.550 Fans im Max-Graser-Stadion in Fellbach