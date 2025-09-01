Du wirst automatisch weitergeleitet...

Wenig zu lachen gab`s für Keeper Sebastian Maier und die SpVgg beim letzten Aufeinandertreffen mit den Kickers. Im April dieses Jahres verlor Hankofen in Würzburg mit 1:5. Ob der Schlussmann am Dienstag dabei sein wird können, steht noch nicht fest. – Foto: Markus Römer/Scheuring

Viertelfinale winkt: Hankofen erwartet wütende Würzburger Kickers Dienstag - Achtelfinale: Schafft die SpVgg den Sprung unter die besten Acht? Verlinkte Inhalte Totopokal Hankofen Würz.Kickers Die Runde der letzten Acht im Visier: Die SpVgg Hankofen-Hailing trifft am Dienstagabend zuhause im Achtelfinale des Bayerischen Totopokals auf die Würzburger Kickers. Anstoß im Maierhofer Bau-Stadion ist um 19 Uhr. Morgen, 19:00 Uhr SpVgg Hankofen-Hailing Hankofen FC Würzburger Kickers Würz.Kickers 19:00 live PUSH

Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Keeper und Kapitän Sebastian Maier hat in Augsburg einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und musste ausgewechselt werden. Sein Vertreter, der 18-jährige Patrik Neumayer machte seine Sache im Anschluss ordentlich. Ob Maier schon gegen die Kickers wieder dabei ist, steht noch nicht fest. "Basti hat immer noch leichte Schmerzen. Sollte das auch noch am Dienstag so sein, werden wir da auf alle Fälle in Hinblick auf Freitag nichts riskieren", so Beck. Nicht mit dabei sein wird auch Simon Pichlmeier. Der Youngster war zuletzt krank, musste Antibiotika nehmen und wird geschont. Ohnehin außen vor sind die verletzten Samuel Pex und David Löffler. Flutlicht an heißt es am Dienstag wieder am Reißinger Bach. Die Auslosung hat den "Dorfbuam" mit den Würzburger Kickers ein durchaus attraktives Los beschert. "Die Kickers werden sicher auch mit einer großen Portion Wut im Bauch anreisen", vermutet Hankofens Trainer Tobias Beck . Warum? Die "Rothosen" vom Dallenberg haben es am vergangenen Freitag fertiggebracht, eine scheinbar sichere 3:0-Führung noch aus der Hand zu geben und verloren am Ende tatsächlich noch mit 3:4 gegen die Profireserve des FC Augsburg. Demenstprechend bedient waren Trainer, Spieler, Funktionäre und Fans. Coach Marc Reitmaier war nach der Partie um Sachlichkeit bemüht, verspürte aber verstärkten Redebedarf: "Ich muss auch erst einmal durchschnaufen. Darüber werden wir sprechen müssen und wir werden das knallhart analysieren. Das ist eine Frechheit, dass wir den Heimsieg so herschenken. Das geht so nicht."Reitmaier forderte noch am Freitagabend nach dem denkwürdig vergeigten Heimspiel in Hankofen im Pokal von seiner Elf ein ganz anderes Gesicht. Auf das wird sich die SpVgg einstellen müssen. Die Niederbayern haben zumindest zuletzt einen Auswärtszähler mit nach Hause nehmen können, auch wenn Beck ganz klar sagt: "Wir haben in Ausburg sicher nicht unseren besten Tag gehabt. Zum Schluss war`s dann ein Punkt für die Moral." Am Freitag wartet das eminent wichtige Ligaheimspiel gegen den FC Memmingen auf die SpVgg. Dann soll der zweite Sieg her. Passt da so ein Pokalspiel dann überhaupt ins Konzept? "Die Liga hat Priorität, das haben wir immer wieder betont. Deshalb wird es auch den ein oder anderen Wechsel in der Startelf geben. Aber wir nehmen auch den Pokal sehr ernst. Wir werden eine Elf auf den Rasen schicken, die in der Lage ist, die Kickers zu ärgern. Das ist unser Anspruch, und wir wollen eine Runde weiterkommen", so Beck.Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Keeper und Kapitän Sebastian Maier hat in Augsburg einen Schlag aufs Sprunggelenk bekommen und musste ausgewechselt werden. Sein Vertreter, der 18-jährige Patrik Neumayer machte seine Sache im Anschluss ordentlich. Ob Maier schon gegen die Kickers wieder dabei ist, steht noch nicht fest. "Basti hat immer noch leichte Schmerzen. Sollte das auch noch am Dienstag so sein, werden wir da auf alle Fälle in Hinblick auf Freitag nichts riskieren", so Beck. Nicht mit dabei sein wird auch Simon Pichlmeier. Der Youngster war zuletzt krank, musste Antibiotika nehmen und wird geschont. Ohnehin außen vor sind die verletzten Samuel Pex und David Löffler.