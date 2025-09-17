Viertelfinale und Halbfinale im Kreispokal MG-Viersen ausgelost

Nach dem Pokalspiel zwischen dem MSV Mönchengladbach und Favorit Sportfreunde Neuwerk hat Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen die nächsten Runden im REWOVE-Kreispokal der Frauen und Männer ausgelost.

Zuvor lag eine Überraschung in der Luft, denn der B-Ligist MSV führte zunächst gegen die Sportfreunde Neuwerk, die aber ab der 65. Minute die Partie drehten und sich mit 3:1 durchsetzten. Damit ist allerdings noch ein Achtelfinale der Männer offen: Wegen der starken Regenfälle der Vorwoche findet das interessante Duell zwischen dem TuS Wickrath und Victoria Mennrath erst am 24. September statt.

So loste der Fußballkreis das Viertelfinale mit einem Platzhalter. Bei den Frauen wurde bereits das Halbfinale ausgelost. Welche Paarungen der Kreis ermittelt hat, könnt ihr nachfolgend im Video sehen. Gespielt werden soll rund um den 1. Oktober.