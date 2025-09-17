 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Lürrip hat sich gegen Schelsen durchgesetzt.
Lürrip hat sich gegen Schelsen durchgesetzt. – Foto: Sascha Hohnen

Viertelfinale und Halbfinale im Kreispokal MG-Viersen ausgelost

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen die nächsten Runden im REWOVE-Kreispokal der Frauen und Männer ausgelost. 

Nach dem Pokalspiel zwischen dem MSV Mönchengladbach und Favorit Sportfreunde Neuwerk hat Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen die nächsten Runden im REWOVE-Kreispokal der Frauen und Männer ausgelost.

Zuvor lag eine Überraschung in der Luft, denn der B-Ligist MSV führte zunächst gegen die Sportfreunde Neuwerk, die aber ab der 65. Minute die Partie drehten und sich mit 3:1 durchsetzten. Damit ist allerdings noch ein Achtelfinale der Männer offen: Wegen der starken Regenfälle der Vorwoche findet das interessante Duell zwischen dem TuS Wickrath und Victoria Mennrath erst am 24. September statt.

So loste der Fußballkreis das Viertelfinale mit einem Platzhalter. Bei den Frauen wurde bereits das Halbfinale ausgelost. Welche Paarungen der Kreis ermittelt hat, könnt ihr nachfolgend im Video sehen. Gespielt werden soll rund um den 1. Oktober.

Im Video: So lief die Auslosung

Kreispokal Mönchengladbach-Viersen: So liefen das Achtelfinale der Männer und das Viertelfinale der Frauen

Achtelfinale
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neersbroich - Polizei SV Mönchengladbach 6:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Schelsen - SV Lürrip 2:3
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr BW Concordia Viersen - SC Rheindahlen 3:1
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - 1. FC Viersen 7:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Rheydter SV - TuS Liedberg 2:0 --- WERTUNG
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr BV Grün-Weiß Holt - SpVg Odenkirchen 3:9
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr MSV Mönchengladbach - Sportfreunde Neuwerk 1:3
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr TuS Wickrath - Victoria Mennrath

Viertelfinale
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr DJK/VfL Giesenkirchen - FV Mönchengladbach 2020 0:5
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FSC Mönchengladbach - SC Hardt 0:2
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Neuwerk - SpVg Odenkirchen 2:0
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr Sportfreunde Neersbroich - ASV Einigkeit Süchteln 4:3

