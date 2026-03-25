Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft - Weilimdorf vs. Köln

– Foto: Adrian Sudbrak

Die spannendste Phase der Saison steht bevor: Die Playoffs der Futsal-Bundesliga beginnen! Nach einer intensiven Hauptrunde kämpfen nun die besten Teams Deutschlands im K.-o.-System um den Titel des Deutschen Futsal-Meisters.

⚽️ TSV Weilimdorf 🆚 Futsal Panthers Köln

🗓️ Samstag, 28.03.2026

⏰ 18:00 Uhr

🏟️ Spechtweg 40b, 70499 Stuttgart

🎟️ Tickets unter tsv-weilimdorf.shop

📺 live.tsv-futsal.de

Nach dem erfolgreichen 1. Spiel in Köln (5:2-Sieg Weilimdorf), kann der TSV Weilimdorf am kommenden Samstag (28.03.) ins Halbfinale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft einziehen. Dafür braucht es noch einen Sieg im Viertelfinale - die erste Chance gibt es am Samstag in der Spechtweghalle.



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🏆 Der Playoff-Modus im Überblick

Die Playoffs werden im klassischen K.-o.-System ausgetragen. Das bedeutet: Nur wer seine Serie gewinnt, zieht in die nächste Runde ein – der Verlierer scheidet aus.

Der Ablauf:

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

In jeder Runde treffen zwei Teams in einer Serie aufeinander. Ziel ist es, als erstes Team die erforderliche Anzahl an Siegen zu erreichen.

🔁 Best-of-3 – Was bedeutet das?

Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale und Finale wird im sogenannten Best-of-3-Modus gespielt.

Das bedeutet:

Es werden maximal drei Spiele ausgetragen

Das Team, das zuerst zwei Spiele gewinnt, entscheidet die Serie für sich

Sobald ein Team zwei Siege erreicht hat, endet die Serie sofort

👉 Beispiel:

Team A gewinnt Spiel 1 und 2 → Serie endet (2:0)

Beide Teams gewinnen je ein Spiel → entscheidendes Spiel 3

🏟️ Heimrecht und Ablauf

Das besser platzierte Team der Hauptrunde hat in der Regel Vorteile: