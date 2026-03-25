Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft - Weilimdorf vs. Köln

Die spannendste Phase der Saison steht bevor: Die Playoffs der Futsal-Bundesliga beginnen! Nach einer intensiven Hauptrunde kämpfen nun die besten Teams Deutschlands im K.-o.-System um den Titel des Deutschen Futsal-Meisters.
⚽️ TSV Weilimdorf 🆚 Futsal Panthers Köln
🗓️ Samstag, 28.03.2026
⏰ 18:00 Uhr
🏟️ Spechtweg 40b, 70499 Stuttgart
🎟️ Tickets unter tsv-weilimdorf.shop
📺 live.tsv-futsal.de
Nach dem erfolgreichen 1. Spiel in Köln (5:2-Sieg Weilimdorf), kann der TSV Weilimdorf am kommenden Samstag (28.03.) ins Halbfinale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft einziehen. Dafür braucht es noch einen Sieg im Viertelfinale - die erste Chance gibt es am Samstag in der Spechtweghalle.
Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs! Zusammen mit euch machen wir den nächsten Schritt! #WirSindBereit
🏆 Der Playoff-Modus im Überblick
Die Playoffs werden im klassischen K.-o.-System ausgetragen. Das bedeutet: Nur wer seine Serie gewinnt, zieht in die nächste Runde ein – der Verlierer scheidet aus.
Der Ablauf:
Viertelfinale
Halbfinale
Finale
In jeder Runde treffen zwei Teams in einer Serie aufeinander. Ziel ist es, als erstes Team die erforderliche Anzahl an Siegen zu erreichen.
🔁 Best-of-3 – Was bedeutet das?
Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale und Finale wird im sogenannten Best-of-3-Modus gespielt.
Das bedeutet:
Es werden maximal drei Spiele ausgetragen
Das Team, das zuerst zwei Spiele gewinnt, entscheidet die Serie für sich
Sobald ein Team zwei Siege erreicht hat, endet die Serie sofort
👉 Beispiel:
Team A gewinnt Spiel 1 und 2 → Serie endet (2:0)
Beide Teams gewinnen je ein Spiel → entscheidendes Spiel 3
🏟️ Heimrecht und Ablauf
Das besser platzierte Team der Hauptrunde hat in der Regel Vorteile:
Spiel 1: beim schlechter platzierten Team
Spiel 2: beim besser platzierten Team
Spiel 3 (falls nötig): ebenfalls beim besser platzierten Team