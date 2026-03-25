 2026-03-13T07:45:35.464Z

Vereinsnachrichten

Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft - Weilimdorf vs. Köln

von Presseteam TSV Weilimdorf · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Adrian Sudbrak

Verlinkte Inhalte

Futsalmeisterschaft
Panthers
Weilimdorf

Sa., 28.03.2026, 18:00 Uhr
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
Futsal Panthers Köln
Futsal Panthers KölnPanthers
18:00

Die spannendste Phase der Saison steht bevor: Die Playoffs der Futsal-Bundesliga beginnen! Nach einer intensiven Hauptrunde kämpfen nun die besten Teams Deutschlands im K.-o.-System um den Titel des Deutschen Futsal-Meisters.

⚽️ TSV Weilimdorf 🆚 Futsal Panthers Köln
🗓️ Samstag, 28.03.2026
⏰ 18:00 Uhr
🏟️ Spechtweg 40b, 70499 Stuttgart
🎟️ Tickets unter tsv-weilimdorf.shop
📺 live.tsv-futsal.de

Nach dem erfolgreichen 1. Spiel in Köln (5:2-Sieg Weilimdorf), kann der TSV Weilimdorf am kommenden Samstag (28.03.) ins Halbfinale um die Deutsche Futsal-Meisterschaft einziehen. Dafür braucht es noch einen Sieg im Viertelfinale - die erste Chance gibt es am Samstag in der Spechtweghalle.

Kommt vorbei und unterstützt unsere Jungs! Zusammen mit euch machen wir den nächsten Schritt! #WirSindBereit

🏆 Der Playoff-Modus im Überblick

Die Playoffs werden im klassischen K.-o.-System ausgetragen. Das bedeutet: Nur wer seine Serie gewinnt, zieht in die nächste Runde ein – der Verlierer scheidet aus.

Der Ablauf:

  • Viertelfinale

  • Halbfinale

  • Finale

In jeder Runde treffen zwei Teams in einer Serie aufeinander. Ziel ist es, als erstes Team die erforderliche Anzahl an Siegen zu erreichen.

🔁 Best-of-3 – Was bedeutet das?

Sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale und Finale wird im sogenannten Best-of-3-Modus gespielt.

Das bedeutet:

  • Es werden maximal drei Spiele ausgetragen

  • Das Team, das zuerst zwei Spiele gewinnt, entscheidet die Serie für sich

  • Sobald ein Team zwei Siege erreicht hat, endet die Serie sofort

👉 Beispiel:

  • Team A gewinnt Spiel 1 und 2 → Serie endet (2:0)

  • Beide Teams gewinnen je ein Spiel → entscheidendes Spiel 3

🏟️ Heimrecht und Ablauf

Das besser platzierte Team der Hauptrunde hat in der Regel Vorteile:

  • Spiel 1: beim schlechter platzierten Team

  • Spiel 2: beim besser platzierten Team

  • Spiel 3 (falls nötig): ebenfalls beim besser platzierten Team