Viertelfinale terminiert

Durch Sven Wenzel, den Staffelleiter für den Thüringen Pokal, wurde das in Meuselwitz ausgeloste Viertelfinale am heutigen Sonntag verbindlich angesetzt. Danach beginnen alle vier Partien am Samstag, dem 19. November, um 13 Uhr.

Das sind die Paarungen.

Samstag, 19.11.22, 13 Uhr

SG FC Thüringen Weida – FC Carl Zeiss Jena