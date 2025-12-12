– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Viertelfinale steht an: U19 des VfB Stuttgart vor Pokal-Kracher Die A-Junioren des VfB Stuttgart gastiert bei Borussia Mönchengladbach.

Noch zwei Spiele bis Potsdam! Die U19 will am Sonntag den nächsten Schritt bis zum DFB-Pokalfinale machen, trifft aber mit Borussia Mönchengladbach auf einen starken Gegner.

So., 14.12.2025, 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG VfB Stuttgart VfB Stuttg. 12:00 PUSH Das bisherige Saison-Highlight steht an! Am Sonntag um 13:30 Uhr ist die U19 im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Es ist ein Top-Duell zweier Top-Mannschaften, die ihre jeweilige Vorrunde in der DFB-Nachwuchsliga souverän überstanden haben und bislang auch souverän durch den Pokalwettbewerb marschiert sind. Der Weg des VfB bis ins Viertelfinale führte über den FSV Frankfurt (2:0), den FC Augsburg (2:0) und Eintracht Braunschweig (3:2). Die Fohlen setzten sich im Achtelfinale zuhause gegen Arminia Bielefeld klar mit 6:0 durch, zuvor gewannen sie auch gegen den SC Paderborn (4:1) und in der ersten Runde gegen den TSV 1860 München (6:2 nach Verlängerung).

Für Tobias Rathgeb, Trainer der VfBU19, genießt der DFB-Pokal der Junioren einen hohen Stellenwert. „Die Geschichte zeigt es. Wir haben in jüngerer Vergangenheit zweimal den Titel geholt und gespürt, wie es sich anfühlt. Es ist ein besonderer Wettbewerb, den wir bisher sehr seriös und gut gespielt haben. Jetzt sind es noch zwei Spiele bis zum Finale. Wir sind alle heiß darauf. Die Jungs sind bereit und wollen unbedingt“, sagt der Trainer. Eine Top-Leistung ist gefordert