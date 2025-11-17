Viertelfinale! Spätes Meißner-Tor erlöst SGS in Potsdam

Zu Beginn der Partie mussten die Lila-Weißen aber zunächst einmal durchatmen, denn gleich mit der ersten zielgerichteten Aktion des Spiels wären die Gastgeberinnen beinahe zum Torerfolg gekommen, doch Kim Sindermann im Essener Kasten bewahrte ihr Team mit einer Glanztat vor dem frühen Rückstand. Nach einer guten Viertelstunde Spielzeit war die Keeperin erneut im Fokus, als sie einen weiteren gefährlichen Versuch abwehren musste. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften aber zunehmend. Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen und fand hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen statt. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bot sich Natasha Kowalski die bis dahin beste Chance, um die SGS in Führung zu bringen, doch auch Potsdams Torhüterin war aufmerksam und machte die Gelegenheit zunichte. So ging es ohne Tore in die Kabinen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen auf dem Rasen wenig. Auch wenn die Schönebeckerinnen immer mehr Zugriff auf das Spiel bekamen und mehr Ballbesitz generierten, waren wirklich zwingende Torchancen auf beiden Seiten eher Mangelware.

Meißner wird zur Pokal-Heldin

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit durften die Essenerinnen dann doch noch jubeln. Kowalski brachte eine Flanke in den Strafraum, wo Meißner den Ball am zweiten Pfosten mit ganz langem Bein über die Linie drückte. Die knappe Führung hatte bis zum Ende der Partie Bestand.



„So eine Freude und so einen Jubel habe ich selten erlebt“, meinte Trainerin Jessica Wissmann im Anschluss an die Begegnung. „Das war so ein richtiger Pokalfight und man merkt, wie viel Ballast hier einigen von den Schultern gefallen ist.“



Mit dem Spiel ihrer Mannschaft konnte die 34-Jährige aber speziell in der Anfangsphase nicht ganz zufrieden sein. „Wir sind wirklich schlecht reingekommen und mussten erstmal zwei hundertprozentige Chancen von Potsdam überstehen. Wir sind in der ersten halben Stunde mit den Gegebenheiten nicht zurechtgekommen. Der Platz war katastrophal und die Fans haben das Stadion zu einem kleinen Hexenkessel gemacht. Zum Glück haben wir dann im Verlauf des Spiels aber die Oberhand gewonnen und uns vor allem mit dem späten Tor endlich mal belohnt.“



Die Auslosung zum Viertelfinale findet am 07.12. statt. Zuvor stehen für die SGS weitere wichtige Spiele in der Bundesliga auf dem Programm. Als nächstes wartet mit der Auswärtspartie bei Bayer Leverkusen wieder ein dickes Brett auf Wissmanns Team, das durch den Pokalerfolg aber Mut und Selbstvertrauen getankt haben wird.



SGS-Bericht:

Kim Sindermann - Vanessa Fürst, Natasha Kowalski (90+7. Teresa Buonarroti), Laureta Elmazi (90+4. Julia Debitzki), Maike Berentzen, Laura Pucks (46. Shari van Belle), Jacqueline Meißner, Lena Ostermeier, Leonie Köpp (46. Ramona Maier), Lany Bäcker, Jana Feldkamp (65. Paulina Platner)