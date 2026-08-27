Viertelfinale Neumarkt/Jura steht: 2 Bezirksliga und 6 Kreisliga-Teams Achtelfinale im Kreispokal Neumarkt/Jura gespielt +++ Bezirksliga-Primus SV Alesheim fertigt Nagelberg mit 5:0 ab +++ Katzwang behält im Elferschießen gegen Abenberg die Nerven +++ Nauhardt erlöst Ezelsdorf +++ Viertelfinale am 2. September geplant von btfm · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser

Die Entscheidung fiel zwischen dem Henger SV und dem FC Ezelsdorf erst kurz vor Schluss. – Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Das Achtelfinale im Kreispokal Neumarkt/Jura ist komplett: Nach dem TV 48 Büchenbach, der DJK-SV Berg und dem SC Pollanten lösten am Mittwochabend, 26. August, fünf weitere Teams ihr Ticket für die Runde der letzten Acht.

Bezirksliga-Absteiger Katzwang bezwang Abenberg im Elfmeterschießen. Im anderen Kreisliga-Duell setzte sich Winkelhaid deutlich gegen die TSG Roth durch. Bis zum Schluss spannend war es beim Duell zwischen dem Henger SV und Ezelsdorf, das der Bezirksligist kurz vor Schluss durch einen Treffer von Janis Nauhardt für sich entschied. Einen klaren Sieg fuhr indes Bezirksliga-Spitzenreiter Alesheim ein: Beim Kreisklassisten FC Nagelberg setzte sich der SVA mit 5:0 durch. Der TSV Heideck trat gegen den SSV Oberhochstatt nicht an.

Das Viertelfinale, das bereits für den 2. September terminiert ist, verspricht nun vier packende Begegnungen. Zwei Partien machen dabei reine Kreisliga-Duelle aus: Katzwang empfängt Winkelhaid, während Pollanten auf Oberhochstatt trifft. In den beiden anderen Partien heißt es jeweils Bezirksliga gegen Kreisliga – Berg trifft auf Ezelsdorf und Büchenbach bekommt es mit Alesheim zu tun.

Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr TV 21 Büchenbach Büchenbach SV Alesheim SV Alesheim 19:00 PUSH