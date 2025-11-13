Viertelfinale im Landespokal Hohenleipisch gegen Krieschow

In der Runde der letzten acht im Fußball-Landespokal kommt es zum Süd-Duell in Hohenleipisch gegen den Oberligisten aus Krieschow. Dabei sind die Rollen natürlich klar verteilt und die zwei Ligen höher angesiedelten Gäste favorisiert, auch wenn es in der Meisterschaft gerade nicht wunschgemäß läuft. Da kommt das Pokalspiel wohl gerade recht für ein Positiv-Erlebnis. Eine Zitterpartie inclus. Verlängerung wie in der Runde zuvor in Guben wollen die Gäste unbedingt vermeiden und souveräner ins Halbfinale einziehen.

Auf Seiten der Einheimischen wird man selbstredend versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten, gleichwohl das gegen die Gäste auch mit ihrer individuellen Qualität schwer wird.. “Wir wissen, dass wir in diesem Pokalspiel einen echten Traumtag brauchen.“ So Hohenleipischs Routinier Paul Werner und sein Trainer Henrik Pohlenz fügt hinzu: „Als krasser Außenseiter haben wir gar nichts zu verlieren und genau das ist unsere Chance, aus einem vom Papier her klaren Spiel einen Pokalfight werden zu lassen.“

In der Vorwoche gewannen die Hohenleipischer um Punkte gegen die Krieschower Reserve mit einer sehr soliden Vorstellung. Die und noch einiges mehr wird es mindestens brauchen, um auch gegen den Oberligisten zu bestehen. Bei den Gastgebern will man jedoch das Spiel auch genießen, wie Cornel Böhme „Es wird das Highlight dieser Saison, Viertelfinale als Underdog gegen das Aushängeschild aus Brandenburg.“ und Vereinschef Steffen Fischer betonen: „Wir freuen uns auf dieses Spiel, weil sich unsere junge Truppe mit dem ambitionierten Oberligateam aus Krieschow messen kann und wir zeigen können, dass auch in Hohenleipisch wieder guter Fußball gespielt wird. Als Underdog haben wir sowieso nichts zu verlieren und ich bin mir sicher, dass es ein interessanter Vergleich für jeden neutralen Fußballfan wird.“

Für Spannung dürfte also wieder gesorgt und das Zuschauerinteresse auf dieses Süd-Duell im Landespokal geweckt sein.